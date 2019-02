Câştigătorii Brit Awards 2019: lista completă a celor mai buni cântăreţi britanici VIDEO

Gala Brit Awards 2019 a avut loc miercuri seară, la Arena O2 din Londra, iar comediantul britanic Jack Whitehall a fost gazda evenimentului.

Calvin Harris şi The 1975 au primit câte două trofee. DJ-ul a câştigat la categoriie Cel mai bun producător britanic şi Cel mai bun single britanic, pentru featuring-ul cu Dua Lipa, în timp ce trofeele Cel mai bun grup britanic şi Cel mai bun album britanic, cu „A Brief Inquiry Into Online Relationships“, i-au revenit trupei The 1975.

Pink a primit un premiu special, care nu a mai fost acordat din 2012, atunci când această distincţie a fost primită de grupul muzical Blur, potrivit infomusic.ro.

„Sunt atât de onorată să primesc premiul special pentru contribuţia în muzică la ceremonia BRIT Awards 2019. Încă de la începutul carierei mele, fanii britanici au fost unii dintre cei puternici şi loiali din întreaga lume. Sunt recunoscătoare să primesc această distincţie şi să mă număr printre atâtea nume celebre din muzica britanică“, mărturiseşte Pink.

Premiul pentru contribuţie extraordinară în muzică a mai fost oferit, printre alţii, şi formaţiei Spice Girls, lui Elton John, trupei Manic Street Preachers şi lui David Bowie.

La categoria Cel mai bun album britanic au mai fost selectate Anne-Marie – „Speak Your Mind“, Florence + The Machine – „High As Hope“, George Ezra – „Staying At Tamara's“ şi Jorja Smith – „Lost & Found“. Jorja Smith a fost desemnată Cea mai bună artistă britanică, iar la categoria Cel mai bun artist britanic s-a impus George Ezra.

Tom Walker a fost ales de critici Cel mai bun debut al unui artist britanic, iar „Woman Like Me“, al Little Mix ft. Nicki Minaj a fost câştigătorul categoriei Cel mai bun videoclip al unui artist britanic. Drake a fost ales Cel mai bun artist internaţional, în timp ce Ariana Grande a fost desemnată Cea mai bună artistă internaţională.

Câştigători Brit Awards 2018: lista completă Cel mai bun producătorul britanic Calvin Harris Premiul criticilor Sam Fender Succes global Ed Sheeran Contribuţie extraordinară în muzică Pink Cea mai bună artistă britanică

Jorja Smith - câştigătoare Anne-Marie Florence + The Machine Jess Glynne Lily Allen

Cel mai bun artist britanic

George Ezra - câştigător Aphex Twin Craig David Giggs Sam Smith

Cel mai bun grup britanic The 1975 - câştigător Arctic Monkeys Gorillaz Little Mix Years & Years Cel mai bun debut al unui artist britanic Tom Walker - câştigător Ella Mai Idles Jorja Smith Mabel Cel mai bun single britanic Calvin Harris and Dua Lipa - „One Kiss“ - câştigător Anne-Marie - „2002“ Clean Bandit ft Demi Lovato - „Solo“ Dua Lipa - „IDGAF“ George Ezra - „Shotgun“ Jess Glynne - „I’ll Be There“ RAMZ - „Barking“ Rudimental - „These Days“ Siagla and Paloma Faith - „Lullaby“ Tom Walker - „Leave A Light On“ Cel mai bun album britanic The 1975 – „A Brief Inquiry Into Online Relationships“ - câştigător Anne-Marie – „Speak Your Mind“ Florence + The Machine – „High As Hope“ George Ezra – „Staying At Tamara’s“ Jorja Smith – „Lost & Found“ Cel mai bun videoclip al unui artist britanic Little Mix ft Nicki Minaj – „Woman Like Me“ - câştigător Anne-Marie – „2002“ Calvin Harris and Dua Lipa – „One Kiss“ Clean Bandit ft Demi Lovato – „Solo“ Dua Lipa – „IDGAF“ Jax Jones ft Ina Wroldsen – „Breathe“ Jonas Blue ft Jack & Jack – „Rise“ Liam Payne and Rita Ora – „For You“ Rita Ora – „Let Me Love You“ Rudimental – „These Days“ Cel mai bun artist internaţional Drake - câştigător Eminem Kamasi Washington Shawn Mendes Travis Scott Cea mai bună artistă internaţională Ariana Grande - câştigătoare Camila Cabello Cardi B Christine & The Queens Janelle Monae Cel mai bun grup internaţional

The Carters - câştigător Brockhampton First Aid Kit Nile Rodgers & Chic Twenty One Pilots

