Câştigătorii American Music Awards 2019: cine e artistul care a doborât recordul lui Michael Jackson

Taylor Swift este marea câştigătoare a galei American Music Awards 2019 şi a reuşit să-l surclaseze pe Michael Jackson, care deţinea recordul de trofee obţinute la AMA, respectiv 24. Cântăreaţa în vârstă de 29 de ani are 29 de trofee.

Swift a obţinut la ediţia din acest an şase premii, printre acestea numărându-se cele pentru Cea mai bună artistă pop/rock, Cel mai bun album pop/rock („Lover“), Cel mai bun videoclip („You Need to Calm Down“) şi Cea mai bună artistă contemporană.

Ea a fost desemnată şi Artistul deceniului, o distincţie anunţată înaintea ceremoniei, dar şi câştigătoarea celui mai important premiu al serii - Artistul anului. La această categorie, Swift a concurat cu Drake, Ariana Grande, Halsey şi Post Malone, potrivit People.

„Orice artist sau oricine din această încăpere îşi doreşte să creeze ceva durabil. Indiferent care ar fi domeniul. Acesta este un premiu care celebrează un deceniu de muncă grea, şi artă, şi distracţie, şi amintiri, iar tot ceea ce contează pentru mine sunt amintirile pe care le am cu voi, fanii, de-a lungul anilor. Ne-am distrat. Am avut parte de experienţe extraordinare împreună. Fie ca ele să continue. Vă mulţumesc că sunteţi motivul pentru care eu sunt pe această scenă din prima zi a carierei mele până în seara aceasta“, a declarat Taylor Swift.

Billie Eilish a plecat acasă cu două premii: Cel mai bun artist debutant şi Cel mai bun artist rock alternativ. Adolescenta de 17 ani, vizibil emoţionată, le-a mulţumit fanilor săi şi familiei.

„Le mulţumesc celor de la AMA că s-au gândit la mine, mulţumesc echipei mele, echipei mele creative, care-mi permite să fac ce vreau aproape tot timpul. Mulţumesc fanilor, pentru că ei sunt singurul motiv pentru care sunt în viaţă. Le mulţumesc lui Chelsea, Michelle, Laura, Danny, Justin, Brandon, casei de discuri, fratelui meu, care este cel mai bun prieten al meu, mamei mele... nu ştiu unde s-a dus tata. Vă mulţumesc tuturor, am crescut urmărindu-vă. Vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc“, a declarat Billie Eilish.

Rapperul american Post Malone, care a condus lista nominalizărilor la ediţia de anul acesta la şapte categorii, a obţinut premiul pentru Cel mai bun album hip-hop („Hollywood's Bleeding“).

Artista pop Halsey a câştigat categoria Cea mai bună melodie pop/rock („Without Me“), iar Carrie Underwood a obţinut două trofee, la categoria Cel mai bun album country („Cry Pretty“) şi Cea mai bună artistă country.

La categoria Colaborarea anului au fost premiaţi Shawn Mendes şi Camila Cabello („Senorita“), iar trofeul pentru Turneul anului a ajuns la BTS.

Evenimentul s-a desfăşurat pe 24 noiembrie, la Microsoft Theater din Los Angeles şi a fost prezentat de cântăreaţa americană Ciara.

Nominalizările AMA sunt bazate pe apariţiile în Billboard, streaming, albume, vânzări digitale de single-uri, difuzări pe radio, prezenţa pe reţelele de socializare şi turnee. Câştigătorii sunt aleşi exclusiv de către fani.

Lista completă a câştigătorilor American Music Awards 2019:

Artistul deceniului:

Taylor Swift – *câştigătoare

Artistul anului:

Drake

Ariana Grande

Halsey

Post Malone

Taylor Swift - *câştigătoare

Cel mai bun artist debutant:

Luke Combs

Billie Eilish - *câştigătoare

Lil Nas X

Lizzo

Ella Mai

Colaborarea anului:

Lady Gaga and Bradley Cooper, „Shallow“

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, „Old Town Road“

Marshmello and Bastille, „Happier“

Shawn Mendes and Camila Cabello, „Señorita“ - *câştigători

Post Malone and Swae Lee, „Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)“

Turneul anului:

BTS - *câştigătoare

Ariana Grande

Elton John

P!nk

Ed Sheeran

Cel mai bun videoclip:

Billie Eilish, „Bad Guy“

Ariana Grande, „7 Rings“

Halsey, „Without Me“

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, „Old Town Road“

Taylor Swift, „You Need to Calm Down“ - *câştigătoare

Cel mai apreciat artist din social media:

BTS - *câştigătoare

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

Shawn Mendes

Cel mai bun artist - Pop/Rock:

Drake

Khalid - *câştigător

Post Malone

Cea mai bună artistă - Pop/Rock:

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift - *câştigătoare

Cel mai bun duo/grup - Pop/Rock:

BTS - *câştigătoare

Jonas Brothers

Panic! At The Disco

Cel mai bun album pop/rock:

Billie Eilish, „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“

Ariana Grande, „Thank U, Next“

Taylor Swift, „Lover“ - *câştigătoare

Cel mai bun cântec - pop/rock:

Halsey, „Without Me“ - *câştigătoare

Jonas Brothers, „Sucker“

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, „Old Town Road“

Panic! At The Disco, „High Hopes“

Post Malone & Swae Lee, „Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)“

Cel mai bun artist country:

Kane Brown - *câştigător

Luke Combs

Thomas Rhett

Cea mai bună artistă country:

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Carrie Underwood – *câştigătoare

Cel mai bun duo/grup country:

Dan + Shay - *câştigători

Florida Georgia Line

Old Dominion

Cel mai bun album country:

Kane Brown, „Experiment“

Dan + Shay, „Dan + Shay“

Carrie Underwood, „Cry Pretty“ - *câştigătoare

Cea mai bună piesă country:

Luke Combs, „Beautiful Crazy“

Dan + Shay, „Speechless“ - *câştigătoare

Blake Shelton, „God's Country“

Cel mai bun artist rap/hip-hop

Cardi B - *câştigătoare

Drake

Post Malone

Cel mai bun album rap/hip-hop

Meek Mill, „Championships“

Post Malone, „Hollywood's Bleeding“ - *câştigător

Travis Scott, „Astroworld“

Cel mai bun cântec rap/hip-hop

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, „Old Town Road“ - *câştigătoare

Post Malone, „Wow“

Travis Scott, „Sicko Mode“

Cel mai bun artist soul/R&B

Chris Brown

Khalid

Bruno Mars - *câştigător

Cea mai bună artistă soul/R&B.

Beyoncé - *câştigătoare

Lizzo

Ella Mai

Cel mai bun album soul/R&B:

Chris Brown, „Indigo“

Khalid, Free „Spirit“ - *câştigătoare

Ella Mai, „Ella Mai“

Cea mai bună piesă soul/R&B:

Khalid, „Talk“ - *câştigătoare

Lizzo, „Juice“

Ella Mai, „Trip“

Cel mai bun artist de rock alternativ:

Billie Eilish - *câştigătoare

Imagine Dragons

Panic! at the Disco

Cel mai bun artist contemporan:

Maroon 5

P!nk

Taylor Swift - *câştigătoare

Cel mai bun artist latino:

Bad Bunny

J Balvin - *câştigător

Ozuna

Cel mai bun artist - Electronic Dance Music (EDM):

Avicii

Marshmello - *câştigător

The Chainsmokers

Cel mai bun soundtrack:

„ A Star Is Born“ - Lady Gaga & Bradley Cooper

„Bohemian Rhapsody“ - Queen - *câştigător

„Spider-Man: Into the Spider-Verse“