Câştigătorii American Music Awards 2018: cine sunt cei mai buni cântăreţi americani şi cele mai bune melodii

Taylor Swift, care şi-a anunţat recent implicarea în politică , a fost vedeta galei American Music Awards 2018, câştigând patru trofee - Artistul anului, Cea mai bună artistă pop, Turneul anului şi Cel mai bun album pop („Reputation"), care a avut cele mai bune vânzări în 2017.

Cântăreaţa a profitat de ocazie pentru a-i îndemna încă o dată pe oameni să se implice în politică şi să-şi exercite dreptul de a vota.

De altfel, şi gazda ceremoniei, Tracee Ellis Ross, a purtat un tricou pe care era scris „Sunt votant“, iar prezentatorul Billy Eichner, cunoscut din serialul de comedie „Parks and Recreation“, i-a îndemnat pe tinerii spectatori să se înscrie pe listele electorale, în vederea alegerilor legislative parţiale, care vor avea loc în noiembrie în Statele Unite, scrie News.ro. „Puteţi intra pe vote.org, aşa cum v-a spus Taylor Swift“, i-a încurajat Eichner.

Pe de altă parte, Cardi B a susţinut un recital cu piesa „I Like it“, apreciat ca fiind foarte bun, alături de J.Balvin şi Bad Bunny. Glady Knight i-a adus un tribut Arethei Franklin, care a murit de cancer în luna august, la vârsta de 76 de ani. Mariah Carey, Jennifer Lopez şi Missy Elliott au susţinut recitaluri în cadrul galei.

Câştigătorii American Music Awards 2018: Lista completă

Artistul anului: Taylor Swift

Debutul anului: Camila Cabello

Colaborarea anului: Camila Cabello ft. Young Thug, „Havana“

Turneul anului: Taylor Swift

Videoclipul anului: Camila Cabello ft. Young Thug, „Havana“

Favorite social artist: BTS

Cel mai bun artist pop/rock: Post Malone

Cea mai bună artistă pop/rock: Taylor Swift

Cel mai bun duet sau grup pop/rock: Migos

Cel mai bun album pop/rock: Taylor Swift

Cea mai bună piesă pop/rock: Camila Cabello ft. Young Thug, „Havana“

Cel mai bun artist country: Kane Brown

Cea mai bună artistă country: Carrie Underwood

Cel mai bun duet sau grup country: Kane Brown, „Kane Brown“

Cea mai bună piesă country: Kane Brown, „Heaven“

Cel mai bun album country: Kane Brown, „Kane Brown“

Cel mai bun artist rap/hip-hop: Cardi B

Cel mai bun album rap/hip-hop: Post Malone, „beerbongs & bentleys“

Cea mai bună piesă rap/hip-hop: Cardi B, „Bodak Yellow (Money Moves)“

Cel mai bun artist soul/r&b: Khalid

Cea mai bună artistă soul/r&b: Rihanna

Cel mai bun album soul/r&b: XXXTENTACION „17“

Cea mai bună piesă soul/r&b: Bruno Mars & Cardi B, „Finesse“

Cel mai bun artist de rock alternativ: Panic! at the Disco

Cel mai bun artist contemporan: Shawn Mendes

Cel mai bun artist de muzică latino: Daddy Yankee

Cel mai bun artist contemporan inspiraţional: Lauren Daigle

Cel mai bun artist de muzică electronic dance: Marshmello

Cea mai bună coloană sonoră: „Black Panther: The Album, Music From And Inspired By“

Nominalizări American Music Awards 2018: lista completă

Artistul anului

Drake

Imagine Dragons

Post Malone

Ed Sheeran

Debutul anului

Cardi B

Khalid

Dua Lipa

XXXTENTACION

Colaborarea anului

Post Malone ft. 21 Savage, „Rockstar“

Bruno Mars & Cardi B, „Finesse“

Bebe Rexha & Florida Georgia Line, „Meant To Be“

Zedd, Maren Morris & Grey, „The Middle“

Turneul anului

Beyoncé & JAY--Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

U2

Videoclipul anului

Cardi B, „Bodak Yellow (Money Moves)“

Drake, „God's Plan“

Favorite social artist

Cardi B

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes

Cel mai bun artist pop/rock

Drake

Ed Sheeran

Cea mai bună artistă pop/rock

Camila Cabello

Cardi B

Cel mai bun duet sau grup pop/rock

Imagine Dragons

Maroon 5

Cel mai bun album pop/rock

Drake, „Scorpion“

Ed Sheeran, „÷ (Divide)“

Cea mai bună piesă pop/rock

Drake, „God's Plan“

Ed Sheeran, „Perfect“

Cel mai bun artist country

Luke Bryan

Thomas Rhett

Cea mai bună artistă country

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Cel mai bun duet sau grup country

Dan + Shay

LANCO

Cel mai bun album country

Luke Combs, „This One's For You“

Thomas Rhett, „Life Changes“

Cea mai bună piesă country

Dan + Shay, „Tequila“

Bebe Rexha & Florida Georgia Line, „Meant To Be“

Cel mai bun artist rap/hip-hop

Drake

Post Malone

Cel mai bun album rap/hip-hop

Drake, „Scorpion“

Lil Uzi Vert, „Luv Is Rage 2“

Cea mai bună piesă rap/hip-hop

Drake, „God's Plan“

Post Malone ft. 21 Savage, „Rockstar“

Cel mai bun artist soul/r&b

Bruno Mars

The Weeknd

Cea mai bună artistă soul/r&b

Ella Mai

SZA

Cel mai bun album soul/r&b

Khalid, „American Teen“

SZA, „CTRL“

Cea mai bună piesă soul/r&b

Khalid, „Young Dumb & Broke“

Ella Mai, „Boo'd Up“

Cel mai bun artist de rock alternativ

Imagine Dragons

Portugal. The Man

Cel mai bun artist contemporan

P!NK

Ed Sheeran

Cel mai bun artist de muzică latino

J Balvin

Ozuna

Cel mai bun artist contemporan inspiraţional

MercyMe

Zach Williams

Cel mai bun artist de muzică electronic dance

The Chainsmokers

Zedd

Cea mai bună coloană sonoră

„The Greatest Showman“

„The Fate of the Furious: The Album“