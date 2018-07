Câştigătoarea Eurovision 2018 riscă descalificarea după ce a fost acuzată de Universal că a plagiat o piesă celebră

Pe 12 mai, la Lisabona, reprezentanta Israelului, Netta Barzilai, a fost desemnată câştigătoarea Eurovision 2018, după ce piesa ei, „Toy“, a acumulat un total de 529 de puncte.

Două luni mai târziu, producătorii muzicali ai Nettei au primit o scrisoare din partea companiei Universal Music, în care artista este acuzată de plagiat. Mai exact, casa de discuri susţine că un fragment din piesa „Toy“ este copiat din celebrul cântec „Seven Nation Army“ al formaţiei The White Stripes, relatează The Times of Israel . Potrivit informaţiilor din presa internaţională, unul dintre producătorii artistei a purtat discuţii cu Universal pentru a ajunge la un acord pe cale amiabilă.