Care este starea de sănătate a lui Bono, după ce şi-a pierdut vocea în timpul unui concert: „Am fost la un medic foarte bun“

Concertul trupei U2 a fost reprogramat pentru 13 noiembrie, iar Bono şi-a asigurat fanii că va fi apt pentru următoarele concerte din turneu şi a precizat că medicul a eliminat orice problemă serioasă legată de afecţiunea sa, scrie News.ro.





Sâmbătă seară, pe Mercedes Benz Arena din Berlin, muzicienii irlandezi au cântat câteva piese, după care Bono nu a mai putut continua programul, pierzându-şi vocea complet.

Într-un comunicat publicat pe site-ul U2 , solistul a declarat că medicul l-a asigurat că nu există nicio problemă serioasă şi că abia aşteaptă să revadă publicul berlinez pe 13 noiembrie.

„Am fost la un medic foarte bun, iar cu ajutorul lui îmi voi recăpăta complet vocea pentru restul turneului. Sunt foarte fericit şi uşurat că a fost eliminată orice suspiciune de problemă serioasă. Cu privire la concertul din Berlin, a existat o atmosferă incredibilă, ar fi fost una dintre nopţile de neuitat. Abia aşteptăm să ne întoarcem pe 13 noiembrie“, se arată în declaraţia solistului de pe site-ul U2

Fanii formaţiei irlandeze U2 au fost dezamăgiţi sâmbătă când show-ul de la Berlin a fost întrerupt, după ce Bono şi-a pierdut vocea, scrie BBC. Muzicienii au cântat câteva piese după care solistul şi-a cerut scuze mulţimii, spunând: „Cred că nu mai putem continua. Nu e drept faţă de voi“.

U2 şi-a început segmentul european al turneului „Experience + Innocence”, vineri, la Berlin. Trupa mai are programate două concerte în Koln (Germania), primul fiind marţi, înainte de a ajunge la Paris, sâmbătă şi duminică.

Trupa U2, înfiinţată în 1976 la Dublin, este formată din solistul Bono (Paul Hewson), chitaristul The Edge (David Evans), basistul Adam Clayton şi toboşarul Larry Mullen Jr. Stilul muzical al grupului s-a înscris iniţial în curentul post-punk, însă a evoluat ulterior şi a încorporat influenţe din multe alte genuri. Albumele de studio ale formaţiei, între care se remarcă „The Joshua Tree” (1987), „Achtung Baby” (1991), „Pop” (1997), „All That You Can't Leave Behind” (2000) şi „How to Dismantle an Atomic Bomb” (2004), au fost vândute în peste 170 de milioane de copii pe plan mondial.

U2 a câştigat 22 de premii Grammy - mai mult decât oricare altă formaţie din lume - şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2005.