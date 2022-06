Calvin Harris lansează pe 5 august albumul Funk Wav Bounces Vol. 2

Dua Lipa, Snoop Dogg, Pharell, Justin Timberlake, Young Thug, Chloe, Lil Durk, Charlie Puth, Tinashe, Halsey, Offset, Busta Rhymes, Jorja Smith sunt doar câţiva dintre artiştii care dau voce pieselor de pe „Funk Wav Bounces Vol. 2”.

În numai o lună, pe 30 iulie, Calvin Harris va veni pentru prima dată în România, într-un show exclusiv, la Mamaia, unde participanţii vor putea asculta atât hiturile celebrului artist, cât şi piesele de pe noul album, în premieră. Biletele pentru eveniment sunt disponibile aici.

Producător, DJ şi songwriter, Calvin este unul dintre cele mai cunoscute şi apreciate nume ale muzicii dance la nivel internaţional.

De-a lungul timpului, a reuşit să doboare recorduri mondiale, a dominat topurile muzicale cu piesele sale, este în vârful clasamentelor celor mai urmăriţi artişti de pe YouTube şi are peste 35 de miliarde de streamuri audio şi video. În anul 2013 a câştigat premiul Grammy pentru Cel mai bun videoclip, cel al piesei „We Found Love”.

A colaborat cu artişti precum Pharrell Williams, Rihanna, The Weekend, Travis Scott, Dua Lipa, John Newman, Cheryl, Frank Ocean, Chris Brown, Rita Ora şi lista continuă cu nume importante din industria muzicală mondială.

Top 5 cele mai ascultate piese Calvin Harris pe YouTube

„This Is What You Came For” , feat. Rihanna

„Summer”

„ How Deep Is Your Love”, feat. Disciples

I

„Need Your Love”, feat. Ellie Goulding

„Blame”, feat. John Newman

Calvin Harris a ajuns în fruntea topurilor de pe tot globul cu numeroasele sale hituri. Pe 30 iulie, fanii vor asculta live toate aceste piese şi un arsenal impresionant de muzică dance ce poartă semnătura celebrului producător şi DJ, într-un eveniment unic la malul mării, la SAGA Beach.