Brian May, mesaj emoţionant pentru românii care fac „We Will Rock You“: „Sunt alături de voi cu toată inima mea“ VIDEO

Cu mai puţin de două luni înainte de premiera în România a musicalului „We Will Rock You“, Brian May a mulţumit echipei de actori şi de dansatori pentru munca pe care o depun pentru realizarea evenimentului.

Aceştia s-au arătat emoţionaţi de mesajul pe care l-au primit de la Brian May, aşa că l-au împărtăşit cu fanii pe Facebook.

„Salutări oameni frumoşi - actori, trupă, companie - care muncesc pentru «We will rock you România». Sunt «unchiul Brian» şi sunt alături de voi cu toată inima mea. Mulţumesc pentru tot efortul pe care îl faceţi ca să prindă viaţă această producţie. Mulţumesc pentru spiritul vostru, pentru dedicarea şi pentru talentul vostru.

The vibe is with you. Să aveţi o premieră minunată, o să vă urmăresc îndeaproape. Să fiţi binecuvântaţi, sunt cu voi“, este mesajul transmis de membrul trupei „Queen“.

Premiera în România a musicalului Queen va avea loc pe 10, 11 şi 12 aprilie 2019, la Sala Palatului din Bucureşti, într-o punere în scenă în regia şi coregrafia lui Răzvan Mazilu.

Biletele pot fi achiziţionate de pe iabilet.ro

În distribuţia producţiei româneşti îi veţi putea vedea pe Loredana, Răzvan Vasilescu, Adi Nour, adolescenta Mara Captanu aflată la debut, Lucian Ionescu, Bianca Ionescu, Ciprian Teodorescu, Mihai Munteniţă şi Ionuţ Burlan, dar şi pe Maria Alexievici, Luiza Cobori, Cristina Danu, Ana Maria Ivan, Alexa Niculae, Silviu Mircescu, Radu Mitrea, Vlad Nicolici, Alex Ştefănescu, Horea Suciu şi câştigătorul „Românii au talent“, Emil Rengle.