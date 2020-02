Boney M sărbătoreşte 45 de ani de activitate la Bucureşti, alături de Eruption

Pe scenă vor răsuna cele mai cunoscute piese din discografia formaţiei: „Daddy Cool”, „Rasputin”, „Rivers of Babylon”, „Brown girl in the ring”, „Sunny”. Concertul Boney M va fi deschis de Precious Wilson, vocea originală a grupului Eruption.

Boney M scrie istorie de 45 de ani. Trupa a devenit cunoscuta la finele anilor ’70, in plină eră disco. Muzicienii au vandut peste 100 de milioane de discuri in toata lumea, reusind sa lanseze o serie de single-uri care au devenit hituri internationale. Boney M este singura formatie care apare de doua ori in topul 11 al celor mai vandute single-uri din istoria Angliei.

Precious Wilson, vocea originala Eruption, li se alatura celor de la Boney M pentru aceasta mare sarbatoare muzicala. Precious a lansat inca din anii ’70 o serie de hituri care au devenit adevarate imnuri disco: „One way ticket”, „ I can’t stand the rain”, „Cry to me”, „Runaway”, „Party, party” etc. Precious este si scriitoare, reusind sa ajunga pe locul 1 in topul celor mai vandute carti pe Amazon. Solista a inregistrat si piesa de titlu a soundtrackului pentru celebrul film „The Jewel Of The Nile”, in care au jucat Michael Douglas, Kathleen Turner si Danny De Vito. In decursul anilor, Precious Wilson a cantat alaturi de Paul McCartney, Cliff Richard, Elton John, James Brown, Michael Bolton, Little Richard etc.

Biletele se gasesc in format electronic pe iabilet.ro, Entertix.ro, Myticket.ro, Sala Palatului si in reteaua fizica iabilet.ro/reţea: Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX-Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 6, Sector 3), Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman si in Staţiile de Plată SelfPay din toata tara.

Biletele au urmatoarele preturi:

Categoria 1 – 200 de lei

Categoria 2 – 150 de lei

Categoria 3 – 120 de lei

Categoria 4 – 90 de lei

Categoria 5 – 50 de lei