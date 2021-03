„Blinding Lights” al lui The Weeknd, primul cântec care a petrecut un an întreg între primele zece clasate în SUA

„Blinding Lights” a fost lansat la finalul lunii noiembrie 2019, iar luni a devenit primul cântec care a petrecut un an plin în top 10 al Billboard Hot 100.

Un record era deţinut de „Circles” al lui Post Malone, care a petrecut 39 de săptămâni în prima linie a clasamentului.

„Blinding Lights” deţine acum şi recordul pentru cele mai multe săptămâni petrecute în top 5 al clasamentului american al single-urilor - cu un total de 43.

Cu 65 de săptămâni pline în Billboard Hot 100, este aproape de a doborî şi recordul deţinut de „Radioactive” al Imagine Dragons, cu 87.

Videoclipul „Blinding Lights”, lansat în ianuarie 2020, se apropie de pragul de 400 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Deşi a înregistrat aceste performanţe, iar albumul de pe care a fost extras este unul dintre cele mai populare ale ultimului an, canadianul The Weeknd este marele absent la ediţia din acest an a premiilor Grammy.