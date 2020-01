Billboard Hot 100: „All I Want for Christmas is You“, de Mariah Carey, pentru al treilea an la rând în fruntea clasamentului

Mariah Carey începe anul cu un nou record. "All I Want For Christmas Is You", lansat în 1994, este pentru a treia săptămână în fruntea Billboard Hot 100.

Acest clasament, datat până la 4 ianuarie, este primul al anului 2020.

Artista devine astfel singura din istorie care ajunge pe primul loc în cursul a patru decenii: anii 1990, anii 2000, anii 2010 şi anii 2020.

"Yaaaaaaaaay!!! Am reuşit!... Dar... ce înseamnă un deceniu?", a scris Mariah Carey, 49 de ani, pe Twitter. Ea a publicat şi un videoclip în care apare înconjurată de colegi, entuziasmată şi cu o cupă de şampanie.

Mariah Carey are 18 melodii numărul unu în carieră în top Hot 100, clasându-se pe locul doi după The Beatles.

Printre melodiile sale intrate în top se află şi "Vision of Love", "Emotion", "Honey", "We Belong Together".

Single-ul "All I Want For Christmas Is You" a fost certificat de RIAA (Recording Industry Association of America) de şase ori cu platină.