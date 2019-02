Beyonce şi Jay Z oferă bilete gratuite la concertele lor pentru 30 de ani. Condiţia inedită pe care trebuie să o respecte câştigătorul

Fiind vegană de mulţi ani, Beyonce doreşte să convingă publicul să adopte un stil de viaţă sănătos, bazat pe consumul de plante.

Concursul, deschis doar pentru locuitorii SUA, a fost anunţat pe contul de Instagram al cântăreţei şi face parte din proiectul „Amprenta Ecologică“, menit să contribuie la îmbunătăţirea mediului prin eliminarea produselor animale din alimentaţie. „Care este amprenta ta ecologică?“, a scris artista în descrierea postării.

Fotografiile din postare conţin mesaje cu stilul de viaţă al artistei: „plante la micul dejun“ şi „fără carne în zilele de luni“.

„Fie că vrei sau nu să adopţi un stil de viaţă bazat 100% pe consumul de plante, realitatea este aceea că ştim că putem beneficia de pe urma consumului de legume, de alimente ale Planetei. Alimente care sunt cât mai aproape de natură, acesta este mesajul. Bey este genul de persoană care trăieşte să inspire oamenii deci ne-am gândit că este o oportunitate incredibilă de a-i ajuta să trăiască vieţi mai sănătoase“, declară Marco Burges, expertul în nutriţie şi CEO al „22 Day Nutrition“.

Dincolo de asta, oferta lui Beyonce i-a determinat pe mulţi dintre fani să facă postări amuzante pe Twitter pe subiectul stilului de viaţă vegan, semn că ar face orice pentru a câştiga biletele gratuite.

@Beyonce: free lifetime concert tickets to any of mine or Jay-ax’s shows if you go vegan



Me: pic.twitter.com/gAeCXtGDGQ