Cu ocazia acestei aniversări, Beraria H lansează o super ofertă cadou: bilete 1+1 gratis la toate concertele de pe yellowtickets.ro.

Aniversarea de 5 ani va fi sărbătorită timp de 2 luni pline de concerte cu cei mai cunoscuţi artişti din ţară: The Motans, B.U.G. Mafia, Kempes, Loredana, Ştefan Bănică, Andre, Antonia, 3 Sud Est şi TYPPO vor acapara pe rând scena Berăriei H şi vor oferi cetăţenilor Oraşului cu Chef de Viaţă cele mai mari concerte ale toamnei.

Băieţii de la Zdob şi Zdub vor da tonul aniversării, pe 12 septembrie de la ora 20:00, iar vineri, 13 septembrie, Damian Drăghici & Brothers continuă marea petrecere care abia acum începe.

“Privind aniversările noastre din anii precedenţi, în acest an am hotărât să celebrăm cei 5 ani nu doar într-o singură zi, ci în 2 luni pline de evenimente. Avem o listă lungă de invitaţi şi multe surprize pentru cei ce vor fi alături de noi. După aceşti primi 5 ani consider că ne-am maturizat şi ne-am impregnat dorinţa de a oferi publicului nostru mai mult: mai multe concerte, mai multe evenimente, mai mulţi artişti şi mai multe surprize’’, a declarat Vlad Dumitru, Directorul General al Berăriei H.

Situată pe Şoseaua Kiseleff, nr. 32, Parc Herăstrau (fostul Pavilion H), Berăria H este cel mai mare restaurant din Bucureşti şi una din cele mai mari locaţii de evenimente. De asemenea, Berăria H este recunoscută drept cea mai mare berărie din Sud Estul Europei şi dispune de o capacitate de aproximativ 2000 locuri în interior şi 1000 de locuri pe terasă. Până în prezent, la Berăria H au fost organizate peste 2000 de evenimente, iar Oraşul cu Chef de Viaţă numără peste 500 000 de vizitatori în fiecare an.