Bateristul Neil Peart, membru al trupei Rush, a murit la vârsta de 67 de ani

Muzicianul, considerat unul dintre cei mai importanţi baterişti din toate timpurile, a murit marţi, 7 ianuarie, în Santa Monica (California).







Peart a cântat alături de Rush timp de peste patru decenii. Trupa a confirmat decesul printr-un mesaj publicat pe Twitter.





Neil Peart suferea de trei ani şi jumătate de cancer la creier.





„Prietenul, fratele nostru de suflet şi coleg de trupă timp de 45 de ani, Neil, a pierdut marţi incredibila luptă de trei ani şi jumătate cu cancerul de creier”.





Un purtător de cuvânt al familiei lui Peart a confirmat, de asemenea, moartea muzicianului pentru revista Rolling Stone, care l-a clasat pe locul al patrulea în lista bateriştilor din toate timpurile.





Neil Peart era cunoscut pentru tehnica şi stilul unice. El s-a alăturat trupei Rush în 1974 şi s-a retras în 2015, după ultimul turneu al grupului.





Rush, din care fac parte solistul Geddy Lee şi chitaristul Alex Lifeson, semnează piese precum „The Spirit Of Radio” şi „Tom Sawyer”.





Formaţia progressive rock Rush a fost înfiinţată în 1968, în Toronto, Canada. Trupa a cunoscut succesul în formula Geddy Lee (voce, bas, clape), Alex Lifeson (chitară), Neil Peart (tobe).





Rush a primit şapte nominalizări la premiile Grammy şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2013. În 2015, trupa care a lansat 20 de albume de studio, a anunţat că renunţă la turneele mondiale. În decembrie 2016, Rush a sărbătorit patru decenii de la lansarea albumului „2112”, iar o ediţie specială, „2112- 40th”, a fost lansată în format CD şi DVD. Dave Grohl, Taylor Hawkins şi producătorul Nick Raskulinecz, Alice in Chains, Billy Talent şi Steven Wilson apar pe acest disc interpretând piese ale grupului canadian.





Rush a fost complet inactivă de când a încheiat turneul „R40 Live”, în 2015. În documentarul „Time Stand Still” (2016) a fost dezvăluit că Neil Peart a avut serioase probleme fizice în timpul turneului.





Neil Peart era căsătorit cu fotografa Carrie Nuttall şi avea o fiică, Olivia.