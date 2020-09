Avril Lavigne va susţine un concert live prin care vrea să atragă atenţia asupra bolii Lyme

Concertul va fi transmis în direct online, pe 24 octombrie, şi va beneficia de mai mulţi invitaţi speciali, după cum a anunţat artista pe Twitter.

Veniturile obţinute din vânzarea biletelor şi a obiectelor promoţionale vor fi direcţionate către Global Lyme Alliance şi Avril Lavigne Foundation.

Evenimentul #FightLyme va fi singura şansă pentru fani de a o vedea cântând live anul acesta pe Lavigne, se arată pe site-ul cântăreţei.

Avril Lavigne, în vârstă de 35 de ani, a dezvăluit în urmă cu cinci ani că a fost diagnosticată cu boala Lyme.

Anul acesta, ea a fost nevoită, la fel ca toţi artiştii, să îşi anuleze mai multe concerte pe care le avea programate în Europa. Lavigne le va susţine începând cu luna februarie a anului viitor, dacă situaţia sanitară şi măsurile luate de autorităţi o vor permite.

I’m so excited to invite you to join me & some VERY special guests for #FightLyme, a virtual concert to benefit the Lyme community. 100% of proceeds go to @AvrilFoundation @LymeAlliance. Tickets onsale now at https://t.co/0VgR5w8qpB pic.twitter.com/QroS8ujO5m