Asaf Avidan şi Yasmin Levy, printre artiştii de la Balkanik Festival 2018: s-au pus în vânzare abonamentele VIDEO

Balkanik Festival a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri de world music din Europa, apreciat internaţional de reviste de specialitate precum „Songlines“ şi „Folker“ şi recompensat cu EFFE Label - Remarkable Festival pentru al treilea an consecutiv.

Pe scena din faţa Gării Regale Băneasa vor urca, la începutul toamnei, artişti precum Asaf Avidan, Yasmin Levy, Fanfara Tirana meets Transglobal Underground, Kroke, Light in Babylon, Manonera şi mulţi alţii, care urmează să fie anunţaţi în luna august.

Vineri, 7 septembrie, şi sâmbătă, 8 septembrie, obişnuita petrecere va continua cu trupe live şi DJ la Youniverse Summer Club, la o aruncătură de băţ de Gara Regală. Noaptea de vineri va răsuna în ritmuri de fanfare, iar sâmbătă, atmosfera va fi una de litoral românesc din anii ’90, cu Dan Ciotoi şi formaţia Generic. Salvamarii vor fi nelipsiţi de la cele două afterparty-uri, unde publicul se va putea răcori în piscină după o zi şi-o noapte de dans.

Pe lângă concerte, BalKaniK! Festival mai înseamnă: • un târg meşteşugăresc, unde sunt invitaţi meşteri din toată România, care îşi vor prezenta obiectele artizanale şi vor susţine demonstraţii ale unor meşteşuguri rare, pe care le dispariţie; • un târg al tinerilor artizani, care împletesc tradiţiile cu noile tehnologii, pentru a le asigura continuitatea; • video mapping, expoziţii de fotografie, instalaţii, performance-uri; • cel mai bine curatoriat food court internaţional, unde te poţi desfăta cu bunătăţi delicioase, pentru toate gusturile; • dans, tarot, stihomanţie, poezie.

Asaf Avidan, cântăreţul din Israel de muzică folk-rock cu bunici români, şi-a început cariera în 2006, printr-un proiect creat chiar de el: Asaf Avidan & The Mojos. În 2013, artistul devine cunoscut în întreaga lume datorită albumului „Different Pulses“. „One Day“, „Differrent Pulses“, „Love It Or Leave It“ şi „Over My Head“ sunt câteva dintre cele mai cunoscute piese ale artistului, care i-au adus discuri de aur şi platină.

În muzica lui Yasmin Levy există o tensiune incontestabilă între puritatea genului Ladino (muzica iudeo-spaniolă din Spania) şi inima arzătoare a flamenco-ului. Ladino este termenul colectiv pentru limbajul iudeo-spaniol vorbit de evreii din Spania: acesta îmbină spaniola originală veche cu alte limbaje care includ araba, turca, greaca, limbi slave, portugheza, franceza şi italiana. Răspândirea geografică a comunităţilor în Africa de Nord, Turcia, Grecia şi Balcani, fiecare cu dialecte şi obiceiuri religioase diferite, se reflectă în muzica variată a cântecelor folclorului iudeo-spaniol care a ajuns pâna în prezent. Yasmin a primit disctincţia Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation Award pentru promovarea dialogului intercultural între muzicieni din trei culturi diferite.

La începutul anilor '90, a apărut un line-up inedit de DJ, producători şi muzicieni din toate tipurile de medii şi culturi, care au decis să schimbe scena muzicală. De atunci, Transglobal Underground au devenit celebri pentru faptul că mixează stiluri şi ritmuri muzicale, fără a ţine cont de genuri, bariere tehnologice sau normalitate muzicală. Fanfara Tirana a luat naştere în 2002, din membri ai fanfarei armatei albaneze, care au decis să formeze împreună o orchestră. Din repertoriul lor fac parte cântece de nuntă şi cântece din tradiţia kaba, care îşi au rădăcinile în Albania de Sud şi sunt interpretate la clarinet şi vioară, cu accentul pus pe interpretare individuală şi improvizaţie. La Balkanik Festival, Transglobal Underground şi Fanfara Tirana îşi unesc forţele pe aceeaşi scenă, într-un spectacol de povestit nepoţilor.

Kroke a fost fondată în anul 1992 de către Jerzy Bawoł (acordeon), Tomasz Kukurba (violă, voce, percuţie) şi Tomasz Lato (contrabas), toţi trei absolvenţi ai Facultăţii de Muzică din Cracovia. Identitatea muzicală a trioului se regăseşte în tradiţiile folclorice evreieşti. În plus, se simt şi influenţe din muzica clasică şi din jazz, fără însă ca rădăcinile să fie uitate. Cei trei instrumentişti desăvârşiţi depăşesc cadrul muzicii klezmer tradiţionale prin plăcerea de a cânta şi pasiunea lor, care se transmite instantaneu ascultătorilor. Muzica formaţiei Kroke este cunoscută şi de pe coloana sonoră a multipremiatului film „Lista lui Schindler“ de Steven Spielberg.

Manonera este un colectiv de artişti şi performeri din România într-un proiect de amestec şi fuziune unic în peisajul muzical contemporan. Grupul funcţionează pe patru coordonate, inspirându-se în egală măsură din muzicile lăutăreşti, muzicile romilor mai recent sedentarizaţi din România, muzicile de tango, flamenco şi Turk Halk Muzigi (muzicile de tradiţie orală din Turcia, cu extensie în Peninsula Balcanică). Grupul este format din trei membri de bază, pe lângă numeroşi artişti şi grupuri afiliate - Simion Bogdan Mihai, coordonator timp de patru ani al proiectului „Şamanul Mut“, singura iniţiativă postdecembristă de revitalizare a muzicilor de tradiţie orală din România şi membru permanent al Bandei Agurida (Loredana Groza Band), Lucas Molina, dansator şi coregraf argentinian de flamenco, a participat la numeroase spectacole la Ateneul Român, împreună cu solista Ioana Lupaşcu şi Filarmonica George Enescu. A realizat spectacole independente de flamenco cu propriul său grup în America Latină, Europa şi Asia. Născut la începutul anilor `90 în Bucureşti, Cosmo a copilărit în cartierul multietnic şi muzical prin excelenţă – Dudeşti. Aici a auzit pentru prima oară cadenţele de influenţă orientală ce aveau să-i modeleze percepţia despre muzică. Abordarea instrumentelor printr-o tehnică originară din spaţiul turcesc şi încorporarea de ritmuri panbalcanice în performance-urile sale, se traduc într-un percuţionist inovativ pe scena românească. A avut mai multe colaborări cu nume sonore (Mahala Rai Banda, Viorica & Ioniţă din Clejani ş.a.) şi participări la producţii de anvergură.

Light in Babylon s-a format în anul 2010, pe străzile din Istanbul, prin întâlnirea unor muzicieni pasionaţi. Trupa a fost descrisă de revista fRoots Magazine ca fiind „o celebrare a tradiţiilor cosmopolite ale Istanbulului şi ale comunităţii evreieşti“ şi este una dintre cele mai apreciate formaţii tinere pe val din spaţiul est-mediteranean.