Asaf Avidan: „Prima dată când am venit în România am fost foarte emoţionat”

Muzician cu origini româneşti, bunicii săi fiind născuţi în România, Asaf Avidan a declarat că are o legătură aparte cu ţara noastră. „Prima dată când am venit aici am avut emoţii foarte mari. Acum m-am mai obişnuit. Îmi pare rău că nu am reuşit încă să vizitez locurile în care s-au născut bunicii mei, dar îmi doresc mult să vin la un moment dat şi să petrec mai mult timp aici”, a precizat vedeta imediat după spectacol.

Încântat de felul în care a fost primit de fiecare dată în România, el a mărturisit că în 2019 va face o pauză de un an, iar recitalul de la Bucureşti este unul deosebit. „Am decis că anul următor voi face o pauză. Îmi iau un an sabatic, în care să stau acasă şi să încerc să mă regăsesc. Nici nu ştiţi ce mult înseamnă acest moment! Este un moment incredibil, pentru că am venit direct de acasă, din vacanţă, special pentru acest concert şi am să mă întorc acasă”, a spus Asaf Avidan pe scenă.

Artistul a făcut, într-adevăr, o excepţie şi a început oficial turneul său european „The Study of Falling” cu o lună mai devreme decât era stabilit iniţial, punând Bucureştiul primul pe itinerariul său. Şi nu a greşit cu nimic, dimpotrivă, pentru că publicul de la Balkanik Festival l-a impresionat. Atât de mult încât după o întâlnire cu fanii în spatele scenei, imediat după spectacol, a mai avut un moment de socializare! Peste 20 de norocoşi din public au avut ocazia să îl viziteze la cabină, acolo unde Asaf a stat de vorbă cu ei preţ de aproape o oră, întrebându-i şi lăsându-se întrebat, discutând despre noua sa casă din Italia sau despre legăturile sale cu România, prin bunicii săi. A glumit, s-a fotografiat cu fanii încântaţi, a dat autografe şi a făcut selfie-uri, mulţumindu-le tuturor pentru felul în care au reacţionat la cântecele sale.

Asaf Avidan s-a aflat pentru a treia oară în România şi pentru prima dată la Balkanik Festival. Acesta a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri de world music din Europa, apreciat internaţional de reviste de specialitate precum Songlines sau Folker, primind EFFE Label - Remarkable Festival pentru al treilea an consecutiv.

Special pentru a participa la festival au venit persoane din Australia, Statele Unite, Asia şi din întreaga Europă, iar de la an la an, numărul străinilor care călătoresc la Bucureşti pentru a participa la Balkanik Festival este tot mai mare. Ediţia a opta i-a adus la Bucureşti, printre alţii, pe Yasmin Levy, Fanfara Tirana meets Transglobal Underground, Kroke sau Light in Babylon.