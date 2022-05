Andrew Dum lansează „So Good”, imnul unei veri pline de petreceri şi iubire VIDEO

Andrew Dum dă startul cu „So Good”, o piesă dance energică şi plină de optimism, susţinută de vocea cu timbru pătrunzător şi versuri pozitive.

Piesa în varianta radio a fost compusă şi produsă de Randi, armonie Andrew Dum, iar variantele de club şi de festival au fost produse de Andrew Dum şi Waves.

„Sunt inspirat de bucuria şi energia pe care le resimt atunci când mă gândesc la vară, la libertatea de a fi noi înşine şi de a trăi clipa la maximum. So Good a apărut din dorinţa de a simţi totul la intensitate maximă, doar când asculţi piesa, indiferent de locul şi momentul în care te afli. Enjoy it! It’s so good to be alive!”, a spus Andrew Dum.