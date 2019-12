„All I Want For Christmas Is You“, pe primul loc în topurile americane după 25 de ani

Celebrul cântec al cântăreţei Mariah Carey „All I want for Christmas is You“ împlineşte 25 de ani

Mariah Carey a vorbit despre ce a inspirat-o să compună în urmă cu 25 de ani una dintre cele mai cunoscute şi mai vândute piese ale sale, „All I Want for Christmas is You“.

„Întotdeauna am iubit Crăciunul, dar am crescut neavând mulţi bani şi nu am putut să-l experimentez aşa cum o fac alţi copii. Am vrut mereu să am parte de un Crăciun perfect, chiar dacă nu iese niciodată aşa, din varii motive. Mai ales că eu provin dintr-o familie disfuncţională. Aşadar, cred că atunci când am scris piesa mi-am imaginat cum ar arăta de fapt un Crăciun perfect pentru mine“, a spus Carey, potrivit usatoday.com.