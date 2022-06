Akua Naru şi Deliric X Silent Strike & Muse Quartet, capete de afiş la AWAKE presents Urban Summer Nights

Akua Naru revine la Târgu Mureş, în cadrul AWAKE presents Urban Summer Nights. Artista a reinventat hip-hop-ul feminin, reuşind să combine versuri sensibile în cântecele sale, elemente de jazz şi muzică tradiţional africană. Primul său album de succes a fost lansat în 2011 - "The Journey Aflame". De atunci, Akua Naru a mai lansat trei materiale discografice: "The Live & Aflame Sessions" (2012), "The Miner's Canary" (2015) şi "The Blackest Joy" (2018).

Deliric & Silent Strike provin din underground, dar au fost influenţaţi de genuri muzicale diferite. Au început să colaboreze prin 2007, iar în 2016 au lansat primul lor album împreună: Deliric x Silent Strike, urmat de cel de-al doilea, în 2019. Provocarea cea mai mare a fost să-şi reorchestreze piesele împreună cu un cvartet, astfel alăturându-se şi Muse Quartet proiectului, cvartetul de coarde format din două viori, o violă şi un violoncel.

sZempöl este o trupă care şi-a schimbat sound-ul de-a lungul timpului, ajungând la o energie care combină teatrul, muzica şi poveştile într-un mix cu vioară, trompetă, tobe, bass, plus un DJ actor la teatrul de păpuşi. Trupa a cântat la festivaluri prestigioase ca Peninsula (Târgu Mureş), Sziget Festival (Budapesta), precum şi la festivalul de film TIFF de la Cluj. Printre diferitele caracterizări ale trupei se află şi cea de formaţie „teatro-disco-balcanică“. Bence şi Magor compun muzică de teatru, iar Akos este actor la Teatrul de Păpuşi „Cimborák”. „Din când în când folosim elemente teatrale la concerte, chestii de astea interactive cu publicul, dansăm împreună - sună kitschos, dar e un moment din showul nostru care înnebuneşte lumea“, explică Bence.

Jazzbois este un trio jazz-hip-hop din Budapesta, al cărui album de debut – “Jazzbois Goes Blunt” a fost foarte apreciat deopotrivă de scenele de jazz şi hip-hop, primind recunoaştere şi susţinere din partea unor figuri importante din domeniu, precum Joe Kay (Soulection) şi casa de discuri legendară Brownswood Records. Toamna trecută, Jazzbois au lansat cel de-al doilea material discografic - "Jazzbois Goes Blunt II".

Koszika & The HotShots - muzică eclectică, etno indie pop transilvănean, funk & soul balcanic, energetic şi electric - cam asta descrie muzica lui Koszika şi a trupei ei live – The HotShots. Combinând stiluri care sunt îndepartate geografic, Koszika & The HotShots aduc laolaltă culturi diverse - trecând peste hotare şi genuri, iar temele de influenţă etno ne readuc în contact cu o lume din trecut într-o eră a electricităţii. Colectiva muzicală - după cum le place să îi zică - a cântat la prestigioase festivaluri în ţară şi în străinătate şi a primit numeroase premii.

Gramofone a cântat pe scena a numeroase evenimente, printre care East European Comic Con, East European Music Conference, Afterhills, Electric Castle, precum şi în deschiderea concertului Bon Jovi din 2019, de la Bucureşti. Totodată, trupa este pasionată de tot ce înseamnă inovaţie prin tehnologie în muzică: au lansat primul concert live from home în 360°, difuzat la Kiss Fm, dar şi videoclipuri filmate în format HDR10, un nou standard de redare video adoptat de YouTube şi Netflix.

Povestea Gramofone începe în vara anului 2013, cu diferite experimente muzicale compuse într-o mansardă şi adunate în EP-ul “Intervention". De atunci, trupa “s-a jucat” cu diverse stiluri muzicale, de la rock alternativ la funk, de la piese conceptuale, până la muzică de dans. Albumul de debut, “Confessions from the Belly of the Beast”, apărut în 2018, a pus sub lupă aspecte ale societăţii moderne, într-o manieră uşor distopică, introspectivă, culminând însă cu o concluzie încărcată de speranţă. În acest moment, Gramofone pregăteşte un nou album într-un stil ludic, optimist, cu nuanţe de funk şi disco, un soundtrack perfect pentru dans şi distracţie.

JazzyBIT este un trio format din Teodor Pop (pian, claviaturi), Mihai Moldoveanu (bass) şi Szabó Csongor-Zsolt (tobe), ce activează din 2012 şi oferă o combinaţie energică de jazz şi rock, presărată pe alocuri cu blues, latin şi funk. Grupul îşi descrie stilul ca fiind “loud jazz”. Sună ca şi cum Hiromi ar cânta cu Snarky Puppy, dar în trio. All About Jazz compară JazzyBIT cu Esbjörn Svensson Trio: “JazzyBIT aminteşte de Esbjörn Svensson Trio, dar adaugă o atitudine rock armoniilor vibrante presărate cu melodii vioaie. De asemenea, se evidenţiază prin ritmurile funky, strânsa legătură artistică între cei trei, dar şi aranjamentele muzicale remarcabile”.

Trio-ul clujean Flatsharks abordează încă de la formare, în 2018, un melanj de jazz de avangardă cu rock psihedelic, botezat cu umor „kitsch-rock”. După o serie de concerte locale şi apariţii la festivaluri de profil din ţară (Smida Jazz, Sofar Sounds), în 2020 editează albumul Consequences la casa de discuri Fiver House Records. De formaţie clasică, Dominic Csergo e un percuţionist foarte cunoscut în România, activ încă de la sfârşitul anilor '90, cu formaţii ca Jazzybirds, Urma, Kumm. Tot cu o formaţie clasică, Theodor Constantiniu e un violonist versat în limbajul improvizaţiei de jazz, cu studii aprofundate în etnomuzicologie, dar şi cu un interes major în compoziţie. Autodidact, Cristian Ciceu e un chitarist activ de la mijlocul anilor 2000 în proiecte variate, de la rock, jazz, minimal-ambient (Junetrip, Drywood, Live Toys), interesat de limbajul improvizaţiei libere în muzică.

AWAKE presents revine la Cetate anul acesta cu un eveniment de trei zile, care va include, pe lângă concerte cu trupe, scena Chill şi Vinil, platforma Feed Your Mind, Street Food, Bazaar, Impro Show, Artdoor şi Board Games Area.

Programul pe zile, precum şi regulamentul de acces vor fi comunicate în săptămâna de dinaintea evenimentului. Accesul la eveniment este gratuit.