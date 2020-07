„Acoustic Satellites“, concert Days of Confusion, pe 9 iulie în Quantic Club

DAYS OF CONFUSION, singura trupa de djent / progressive metal din Romania, anunta primul concert LIVE de anul acesta, pe 9 iulie, in club Quantic din Bucuresti, un concert ce se va desfasura sub egida “Acoustic Satellites”, cu public restrans, asezat frumos si ordonat la mese.

“Ne bucuram enorm pentru faptul ca suntem printre cei care pot urca pe scena in aceasta perioada delicata! Pregatim merch nou, pe care il veti putea gasi la concert, si speram sa ne vedem cu voi pe 9 iulie, la Quantic. “Acoustic Satellites” este, totodata, primul nostru concert din 2020, si abia asteptam sa ne ne reintalnim LIVE, de data aceasta acustic! Speram, noi, ca o vom face si in formula electrica, in curand”, a declarat Cosmin Lupu, voce/chitara DAYS OF CONFUSION.

Biletele sunt disponibile pe iaBilet.ro şi în reţeaua IaBilet:

• 45 lei – in perioada 25.06 - 08.07. 2020;

• 50 lei - pe 9 iulie, la eveniment;

DESPRE DAYS OF CONFUSION

Primele idei legate de ceea ce urma sa devina formatia DAYS OF CONFUSION s-au conturat, in 2008, pe balconul unei camere de hotel din Resita, intre doi buni prieteni - Cosmin si Cezar, carora le-a trecut prin minte sa dea viata unui nou proiect. Unul al lor, in care muzica pe care o compun sa fie asa cum le place, cum ii face sa se simta bine, si, mai ales, sa experimenteze cat mai mult!

In 2010, au inceput sa lucreze la cateva piese. Amandoi chitaristi, coopteaza treptat mai multi muzicieni care sa completeze trupa. La inceput ARIA, apoi DAYS OF CONFUSION. Practic, in 2012, putem spune ca DAYS OF CONFUSION incepe sa existe cu adevarat ca formatie.

Formula actuala inseamna Cosmin Lupu (voce/chitara), Cezar Popescu (chitara/voce), Andrei Zamfir (bas) si Alex Halmagean (baterie).

„Am trecut prin destul de multe transformari pana in aceste punct si ne-am bucura sa defilam multi ani de aici inainte in acest format. Directia muzicala actuala difera destul de mult fata de cea initiala (ascultam alte lucruri in acea perioada)”. Ne place sa ii spunem metal progresiv modern, insa, sincer, toata chestia asta cu stilurile cred ca este o forma de a pune lucrurile in cutii cu etichete. Pentru ca asa cum am spus mai sus, la un moment dat, speram sa ne surprindem pe noi insine cu ceea ce vom compune mai departe, singurul lucru de care credem ca suntem 100 % convinsi este ca sound-ul si directia vor fi contemporane. Ne place sa ne exprimam cat mai “proaspat”, daca putem spune astfel”, a declarat Cosmin Lupu.

DAYS OF CONFUSION, trupa Universal Music Romania, este, in acest moment, cea mai cunoscuta formatie romaneasca de djent/modern progressive metal.

Baietii au obtinut pana in prezent premiul pentru BEST ROMANIAN METAL NEWCOMER 2012, (acordat de Metalhead), iar in 2014 au fost nominalizati la CEL MAI BUN HARD ROCK/HEAVY METAL (la OnAir Music Awards) şi la BEST ROCK ARTIST (la premiile revistei Sunete).