AC/DC şi noul disc „Power Up” au debutat pe primul loc în Billboard 200 şi în topul britanic al albumelor

Cât priveşte Statele Unite, „Power Up” este al treilea album AC/DC care a ajuns pe primul loc în top.

Cel de-al 17-lea material de studio al trupei, apărut la Columbia Records pe 13 noiembrie, a fost vândut în SUA în 117.000 de unităţi, în săptămâna încheiată pe 19 noiembrie, potrivit Nielsen Music/MRC Data.

AC/DC s-a mai aflat pe primul loc în Billboard 200 cu „Black Ice” (2008) şi „For Those About to Rock (We Salute You)” (1981).

Pe ansamblu, „Power Up” este al 26-lea disc AC/DC prezent în top şi al zecelea, în top 10.

Piesele incluse pe album au fost accesate online de 7,8 milioane de ori în prima săptămână, iar din total, 16.000 de unităţi sunt reprezentate de copii vinil.

„Power Up” a înregistrat şi cea mai bună săptămână de vânzări pentru un album rock de anul acesta. Cel mai recent, „Fear Inoculum” al trupei Tool a înregistrat vânzări mai mari într-o săptămână, cu 248.000 de unităţi, în septembrie 2019.

În mai mult de un an, „Power Up” este şi primul album rock care ajunge în fruntea clasamentului american, după acelaşi „Fear Inoculum”.

Albumul este primul lansat de trupă de la „Rock or Bust” (2014) şi primul fără Malcolm Young, co-fondator şi chitarist, care a murit în 2017.

Noul material i-a adus laolaltă pe solistul Brian Johnson, care se retrăsese din cauza unor probleme medicale, toboşarul Phil Rudd, care în 2015 a fost arestat la domiciliu pentru posesie de metamfetamine şi pentru că a ameninţat cu moartea un fost membru al echipei, şi basistul Cliff Williams, care îşi anunţase retragerea în 2016, alături de chitaristul şi co-fondatorul Angus Young. Din trupă face parte şi Stevie Young, chitară ritmică. El şi-a înlocuit unchiul, pe Malcolm Young, în 2014.

Cu „Power Up”, trupa AC/DC are acum albume în top 10 în deceniile 1980, 1990, 2000, 2010 şi 2020. Este a doua trupă care înregistrează această performanţă, după Metallica, şi al cincilea nume, după Metallica, Ozzy Osbourne, Bruce Springsteen şi James Taylor.

Albumul a debutat de asemenea pe primul loc în topul britanic. Este pentru a patra oară când grupul australian înregistrează această performanţă în Regat. „Power Up” a fost vândut în 62.000 de unităţi în prima săptămână, potrivit Official Charts Company.

El a ocupat, cum era firesc, primul loc şi în topul australian al albumelor.

Top 10 al Billboard 200

Locul secund în actualul Billboard 200 a fost ocupat de primul album semnat Future şi Lil Uzi Vert, „Pluto x Baby Pluto”, care a fost vândut în 105.000 unităţi. Piesele de pe colaborarea surpriză au fost accesate online de 136,11 milioane de ori.

Chris Stapleton şi noul lui album de studio, „Starting Over”, au debutat pe poziţia a treia, cu 103.000 unităţi vândute. Acesta este al patrulea album al lui care ajunge în top 10. Piesele incluse pe disc au fost accesate online de 33,01 milioane de ori.

Locul al patrulea a fost ocupat de Ariana Grande şi „Positions”, în coborâre trei poziţii, după ce, în a treia săptămână de la debut, albumul a fost vândut în 75.000 de unităţi.

Pop Smoke şi „Shoot for the Stars Aim for the Moon” au coborât trei locuri, până pe cinci, Luke Combs şi „What You See Is What You Get”, două, până pe şase, în timp ce rapperul Juice WRLD şi „Legends Never Die” s-au menţinut pe poziţia a şaptea.

Top 10 al Billboard 200 este completat de trupa Queen şi „Greatest Hits” (lansat în 1981), în urcare 28 de locuri, graţie vânzărilor în variantă vinil din 14 noiembrie, când Walmart a făcut reduceri semnificative, de The Kid Laroi şi „F*ck Love” şi de YoungBoy Never Broke Again şi mixtape-ul „Until I Return”, care a debutat pe zece.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).