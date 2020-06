A murit muzicianul jazz Lennie Niehaus, compozitor pentru zeci de filme ale lui Clint Eastwood

Fiica lui a anunţat că artistul a murit pe 28 mai în casa ei din Redlands.

Niehaus a compus muzica pentru mai mult de 20 de filme ale lui Eastwood, între care „Unforgiven“, lungmetrajul despre Charlie Parker, „Bird“, şi drama romantică „The Bridges of Madison County“.

Cei doi s-au cunoscut în 1953, în armată.

Niehaus cânta la saxofon, apoi a fost aranjor pentru Stan Kenton. S-a alăturat trupei lui Kenton în 1951, şi a revenit în 1954. Începând cu 1958, a scris aranjamente pentru albume ca „The Stage Door Swings“, „Sophisticated Approach“ şi „Adventures in Standards“. El a estimat la un moment dat că a scris 100 de aranjamente pentru trupa de dans a lui Kenton.

Lennie Niehaus a înregistrat şase albume cu trupa proprie, adoptând un jazz modern. La finalul anilor 1950, l-a întâlnit pe compozitorul şi şeful de orchestră Jerry Fielding, pentru care a început să scrie orchestraţii - iniţial, pentru cântăreţi din Las Vegas, unde Fielding era exilat în timpul perioadei „listei negre” de la Hollywood, apoi pentru seriale TV precum „Hogan’s Heroes“ şi „McMillan and Wife“.

A orchestrat coloane sonore din anii 1970 precum „Lawman“, „Straw Dogs”, „The Mechanic” şi „The Gambler” şi patru din perioada în care Fielding compunea pentru Eastwood: „The Outlaw Josey Wales”, „The Enforcer”, „The Gauntlet” şi „Escape From Alcatraz”.

După câţiva ani de la moartea lui Fielding (1980), Niehaus a început să colaboreze cu Eastwood din postura de compozitor. Mai întâi pentru „Tightrope” (1984), urmat de westernul „Pale Rider” şi drama militară „Heartbreak Ridge”.

Pentru „Bird”, Niehaus a construit pornind de la solo-urile originale ale lui Parker. Tot el l-a învăţat pe actorul Forest Whitaker bazele saxofonului.

În 2003, Clint Eastwood a ajuns să compună coloanele sonore pentru filmele lui (notabile fiind „Mystic River” şi „Million Dollar Baby”), însă Niehaus orchestra şi le dirija. Această colaborare a continuat până la „Gran Torino” (2008).

Lennie Niehaus a scris şi pentru proiecte de televiziune, inclusiv pentru Steven Spielberg („Amazing Stories”). În 1994, a câştigat un premiu Emmy pentru „Lush Life” şi a mai fost nominalizat în 2008, pentru „Mitch Albom’s For One More Day“.

Niehaus s-a născut în 1929 în St. Louis, fiu al unui violonist rus. A început să scrie aranjamente pentru bid-band-uri în timpul liceului. A urmat cursuri de muzică în Los Angeles. A fost căsătorit şi a avut o fiică.