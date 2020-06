Înregistrarea unui concert David Bowie din 1995, nepublicată până în prezent, lansată în luna iulie

Albumul „Ouvrez Le Chien (Live Dallas 95)” a fost înregistrat pe 13 octombrie 1995, când Bowie se afla la jumătatea turneului de promovare a discului „Outside”, apărut în acelaşi an, scrie news.ro

Majoritatea pieselor incluse în setlistul concertului fac parte de pe albumul coprodus de Brian Eno, între ele aflându-se „The Voyeur of Utter Destruction (as Beauty)”, „I Have Not Been to Oxford Town”, „I’m Deranged” şi „The Hearts Filthy Lesson”.

În plus, în concert artistul a interpretat şi melodii devenite clasice, precum „Teenage Wildlife” (variantă ce este deja disponibilă online), „The Man Who Sold the World” şi „Andy Warhol”.

Coperta albumului digital include o fotografie a lui Bowie realizată de soţia lui, Iman.

Pe lângă piesele cântate la Starplex Amphitheater din Dallas, pe albumul live sunt incluse două cântece dintr-un concert susţinut în Birmingham (Anglia), pe 13 decembrie 1995 - „Moonage Daydream” şi „Under Pressure”.

David Bowie a murit din cauza unui cancer hepatic pe 10 ianuarie 2016, la două zile după ce îşi lansase cel de-al 25-lea album, intitulat „Blackstar”.

Bowie, născut pe 8 ianuarie 1947, la Londra, a fost cântăreţ, compozitor şi producător. El a fost recompensat cu cinci premii Grammy, iar albumele sale au fost vândute în peste 140 de milioane de copii pe plan mondial. Activ pe parcursul a cinci decenii, frecvent reinventându-şi stilul muzical, David Bowie este considerat un influent inovator, în special datorită lucrărilor sale din anii '70. Cântăreţul britanic s-a inspirat dintr-o vastă paletă de domenii, în special din artă, filosofie şi literatură.

David Bowie a fost căsătorit cu Angie Barnett în perioada 1970 - 1980 şi cu modelul Iman, din anul 1992 şi până la moartea lui.