X-Men: Dark Phoenix, debut dezastruos: încasări foarte mici pentru o investiţie de 200 de milioane de dolari

Doar 23% din recenziile criticilor sunt apreciative pe site-ul Rotten Tomatoes, iar pe IMDb filmul a primit nota 6,1, scrie Cinemagia.

„X-Men, Dark Phoenix“, al şaptelea film al seriei, a debutat pe marile ecrane pe 7 iunie.

Potrivit boxofficemojo.com, filmul a obţinut doar 33 milioane de dolari în Statele Unite, sub limita minimă aşteptată. Astfel, încasările sale sunt mai mici decât ale filmului „The Wolverine“ (2013) – 53 milioane de dolari.

La nivel global, noul film „X-Men“ a ajuns la 140 milioane de dolari, având un buget de producţie de 200 milioane de dolari.

„Dark Phoenix“ a fost surclasat de filmul de animaţie „The Secret Life of Pets 2“, care a avut încasări de 47,1 milioane de dolari în Statele Unite. Producţia, o colaborare Universal Pictures şi Illumination, a costat 80 de milioane de dolari, iar pe plan internaţional a depăşit 97 de milioane, potrivit Daily Mail.

În România, „Dark Phoenix“ a debutat pe locul doi în box office, cu încasări de 700.000 de lei, echivalentul a 166.000 de dolari.

Regizat de Simon Kinberg, „Dark Phoenix“ relatează povestea lui Jean Grey, interpretată de Sophie Turner, actriţa care a devenit celebră odată cu rolul Sansa Stark din „Urzeala tronurilor“. Din distribuţie mai fac parte Jennifer Lawrence, James McAvoy şi Michael Fassbender.

Dintre filmele din serie, „Deadpool“ şi „Deadpool 2“ au avut cel mai bun debut în SUA, cu încasări de 132,4, respectiv 125,5 milioane de dolari.

Clasamentul este completat de „X-Men: The Last Stand“ (102,7 milioane), „X-Men: Days of Future Past“ (90,8 milioane), „X2“ (85,5 milioane), „Logan“ (85,3 milioane), „X-Men Origins: Wolverine“ (85 milioane), „X-Men: Apocalypse“ (65,7 milioane).

Sinopsis „Dark Phoenix“

În „Dark Phoenix“, X-Men se confruntă cu cel mai formidabil şi puternic duşman: chiar unul de-al lor, Jean Grey. În timpul unei misiuni de salvare în spaţiu, Jean este aproape ucisă când este lovită de o forţă cosmică misterioasă. Odată ce se întoarce acasă, această forţă nu numai că o face infinit mai puternică, dar mult mai instabilă. Luptând cu această entitate din interiorul ei, Jean îşi dezlănţuie puterile în moduri pe care ea nu le poate înţelege şi pe care nu le poate înfrâna. Când Jean scapă de sub control şi îi răneşte pe cei pe care îi iubeşte cel mai mult, începe să descopere legătura care îi ţine pe X-Men împreună. Acum, odată cu destrămarea acestei familii, ei trebuie să găsească o cale de a se uni, nu numai pentru a o salva pe Jean, ci şi pentru a salva planeta de străinii care doresc să declanşeze această forţă şi să conducă galaxia.

