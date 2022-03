Will Smith, discurs în lacrimi la Premiile Oscar: „Pentru a face ceea ce facem noi, trebuie să rezistăm în faţa abuzurilor” VIDEO

După ce a fost anunţat câştigător al premiului Oscar pentru cel mai bun actor, Will Smith a ţinut un discurs lung, în care a spus că trebuie să „reziste în faţa abuzurilor” şi oamenilor „care spun nebunii” şi-a cerut scuze Academiei şi celorlalţi nominalizaţi.

Deşi nu i-a spus numele, afirmaţia sa este o referire la gluma făcută mai devreme de Chris Rock la adresa soţiei, glumă care l-a făcut pe Will Smith să reacţioneze violent.

„Richard Williams a fost un apărător feroce al familiei sale. În această perioadă din viaţa mea, în acest moment, sunt copleşit de ceea ce Dumnezeu mă cheamă să fac şi să fiu în această lume. Făcând acest film, trebuie să o protejez pe Aunjanue Ellis (care joacă rolul mamei surorilor Williams – n.r.), care este unul dintre cei mai puternici şi mai delicaţi oameni pe care i-am întâlnit vreodată. Trebuie să le protejez pe Saniyya (Sidney – n.r.) şi Demi (Singleton – n.r.), cele două actriţe care le interpretează pe Venus şi Serena. Sunt chemat în viaţa mea să iubesc oamenii. Şi să protejez oamenii, şi să fiu ca un râu călăuzitor pentru oamenii mei.

Ştiu, pentru a face ceea ce facem noi, trebuie să rezistăm în faţa abuzurilor. A oamenilor care spun nebunii despre tine. În această industrie sunt oamenii care nu te respectă şi tu trebuie să zâmbeşti şi să te prefaci că e în regulă.

Denzel (Washington – n.r.) mi-a spus acum câteva minute: «În momentul tău de vârf, fii atent, atunci diavolul vine după tine». Vreau să fiu ca o navă pentru dragoste. Vreau să le mulţumesc lui Venus şi Serenei… şi întregii familii Williams pentru că mi-aţi încredinţat povestea voastră.

Asta vreau să fac. Vreau să fiu un ambasador al acestui tip de dragoste, grijă şi îngrijorare. Vreau să-mi cer scuze Academiei, vreau să-mi cer scuze tuturor colegilor mei nominalizaţi. Acesta este un moment frumos şi nu plâng pentru că am câştigat un premiu. Nu este vorba despre câştigarea unui premiu pentru mine; este despre a fi capabil să-i luminez pe toţi oamenii… şi întreaga distribuţie, şi echipa «King Richard», şi Venus, şi Serena, şi întreaga familie Williams. Arta imită viaţa. Arăt ca tatăl nebun, aşa cum au spus despre Richard Williams! Dar dragostea te va face să faci lucruri nebuneşti.

Pentru mama, o mare parte din acest moment este cu adevărat complicat pentru mine, dar pentru mama mea – nu a vrut să apară, are prietenii ei cu care tricotează, are o gaşcă de tricotat cu care se uită – dragostea şi grija din partea mamei mele şi a familiei mele, şi a soţiei mele – ocup prea mult timp – vă mulţumesc pentru această onoare. Mulţumesc pentru acest moment. Vă mulţumesc în numele lui Richard şi Oracene şi al întregii familii Williams. Mulţumesc. Sper că Academia mă va mai invita. Mulţumesc”, a spus Will Smith.