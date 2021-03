Viaţa cântăreţului şi compozitorului Jeff Buckley, transpusă în film

„Everybody Here Wants You” va fi produs de Culmination şi va fi realizat cu acceptul Buckley Estate, având de asemenea acces la muzica artistului care a murit în 1997, la vârsta de 30 de ani.

Rolul principal va fi jucat de Reeve Carney („House of Gucci”, „Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again”, „Penny Dreadful”, „Hadestown”).

Tom Butterfield de la Culmination Prod. va fi producător alături de mama lui Buckley, Mary Guibert, şi de Alison Raykovich, managerul moştenirii sale şi vicepreşedinte al Jeff Buckley Music.

Reeve Carney

Jeff Buckley (17 noiembrie 1966 - 29 mai 1997) şi-a întâlnit o singură dată tatăl, cântăreţul şi compozitorul Tim Buckley, care a murit în 1975, însă fiul înstrăinat a moştenit talentul muzical. Jeff Buckley a lansat un singur album, „Grace”, în 1994, însă a fost suficient să ajungă în atenţia criticilor şi să îşi atragă fani.

„Aceasta va fi singura dramatizare oficială a poveştii lui Jeff şi promit fanilor că va fi una onestă cu el şi moştenirea lui”, a spus Guibert.

Williams a produs filme precum „Control”, despre Ian Curtis de la Joy Division, „Shadow of the Vampire” şi „Yellow Rose”, iar în prezent lucrează pentru „Creation Stories” despre Alan McGee, fondatorul Creation Records care a lansat carierele unora ca Oasis, Primal Scream, My Bloody Valentine şi Super Furry Animals.

Scenariul pentru „Everybody Here Wants You” este scris de Dionne Jones. Despre acesta, regizorul a spus că „aduce laolaltă toate elementele vieţii lui Jeff într-o singură poveste intimă şi vizuală”.

Filmările urmează să înceapă în toamnă, cu directorul de imagine Roberto Schaefer („Finding Neverland”, „Quantum of Solace”).

Cel mai recent proiect al companiei Culmination este „Die in a Gunfight”, aflat în post-producţie, cu Travis Fimmel, Alexandra Daddario, Diego Boneta şi Justin Chatwin în distribuţie.