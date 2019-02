Unul dintre producătorii „Green Book“ a trimis emailuri furioase celor care critică filmul premiat cu Oscar: ce le-a reproşat cineastul

Jenni Miller, jurnalistă la NBC, a publicat textul pe care l-a primit de la Charles B. Wessler ca răspuns la comentariul pe care ea l-a publicat pe NBC News cu titlul „The Green Book este un film despre rasism, realizat de albi pentru albi. Vezi problema?“.

În emailul său, Wessler pretinde că „cei mai mulţi dintre afro-americani iubesc acest film“ şi a adăugat: „Nu voi continua în a spune cât de mult te înşeli, dar ai o mare responsabilitate în a scrie adevărul când publici la NBC. Pe de altă parte, tu scrii ca reporter de la Fox News“.

„«Green Book» este departe de a fi un film rasist. Numele personajului principal este Tony, nu Frank. Ţi-am captat atenţia? A fost făcut de oameni albi şi negri. Nu este nicio problemă aşa cum spui în titlul tău. Afro-americanii, în cea mai mare parte, iubesc acest film. Cum poţi să deduci că este făcut pentru albi, în condiţiile în care tu, de fapt, nu ştii“, mai scrie Wessler în email.

here’s the email I received about Green Book from one of the producers. I censored the name of the editor he cc’d, which I guess was supposed to be a power move? anyone who has received something similar, feel free to reach out. pic.twitter.com/LIiV4CEp3Z