Ultimele zile din viaţa lui Robin Williams, detaliate în documentarul „Robin’s Wish”

Documentarul va include interviuri cu văduva actorului, Susan Schneider Williams, precum şi cu prietenii şi colegii săi printre care Shawn Levy, John R. Montgomery şi David E. Kelley. De asemenea, apar şi interviuri şi videoclipuri vechi cu Robin Williams, într-unul dintre ele actorul fiind auzit cum spune că ”ceea ce contează sunt ceilalţi, despre asta este viaţa”.

Documentarul este regizat de Tylor Norwood şi va fi pentru prima oară când bătălia lui Williams cu demenţa cu corpi Lewy este detaliată, oferind ”o nouă lumină asupra tragediei, frumuseţii şi puterii din spatele unuia dintre cei mai mari entertaineri din toate timpurile”.

”Înarmată cu numele unei boli de creier de care nu am auzit niciodată, am pornit într-o misiune pentru a o înţelege” spune Schneider Williams într-un comunicat, citat de Entertainment Weekly.

”Cu ajutor nepreţuit din partea unor experţi medicali, am văzut că lucrurile prin care am trecut eu şi Robin au avut în sfârşit sens - experienţa noastră avea o explicaţie ştiinţifică. Iar ceea ce am descoperit pe acest drum a fost mai mare decât mine şi decât Robin. Toată povestea a fost dezvăluită în realizarea acestui documentar, care deţine adevărul pe care eu şi Robin îl căutam”, a continuat aceasta.

Ea descrie filmul ca fiind povestea lui Robin şi a sa, dar şi una universală, oferind şi câteva detalii despre titlul documentarului: ”Robin şi-a dorit să îi ajute pe toţi să fie mai puţin speriaţi”.

”Robin’s Wish” va fi lansat pe 1 septembrie, de Vertical Entertainment.