Trei românce, între artiştii cu drept de vot la premiile Oscar

Monica Lazurean-Gorgan („A Mere Breath“, „Chuck Norris vs. Communism“), Bianca Oana („Colectiv“, „Turn Off the Lights“) şi Mihaela Orzea („Ant-Man and the Wasp“, „The Huntsman: Winter’s War“) se află printre cei 819 artişti invitaţi de Academia americană de film (AMPAS) să devină membri cu drept de vot, potrivit Variety, citat de news.ro.



Monica Lazurean-Gorgan şi Bianca Oana sunt invitate la categoria „documentar“, iar Mihaela Orzea la categoria „efecte vizuale“.

„Academia este încântată să-i primească pe aceşti distinşi colegi din domeniul artelor şi ştiinţei. Întotdeauna am apreciat talentul extraordinar ce reflectă varietatea bogată a comunităţii noastre de film şi niciodată mai mult ca acum“, a spus preşedintele David Rubin.

Printre invitaţii de anul acesta se numără actriţele Awkwafina („Crazy Rich Asians“), Cynthia Erivo („Harriet“), Eva Longoria şi cineaştii francezi Ladj Ly ("Les Misérables") şi Jérémy Clapin („J'ai perdu mon corps“).

Academia a recrutat-o de asemenea pe actriţa Adèle Haenel, simbol recent al mişcării MeToo în Franţa de când l-a acuzat în noiembrie pe regizorul Christophe Ruggia de "atingeri sexuale repetate" atunci când era adolescentă.

Domeniile care au invitat mai multe femei decât bărbaţi sunt: actors, casting directors, costume designers, documentary, executives, makeup artists and hairstylists, marketing and public relations.

La categoria actori se regăsesc: Zendaya, Zazie Beetz („Joker“), Ana de Armas, Yalitza Aparicio („Roma“).

În ceea ce priveşte „minorităţile subreprezentate“, numărul invitaţilor s-a triplat, de la 554 în 2015 la 1.787 anul acesta. Totodată, numărul femeilor membre s-a dublat de la 1.446 în 2015 la 3.179 în 2020.

Academia americană de film a mărit efectivele sale, care au ajuns de la aproximativ 6.000 în urmă cu câţiva ani la aproape 10.000 în prezent.