„The Power of the Dog”, cel mai bun film la gala premiilor BAFTA. „Dune” a câştigat cinci trofee. Lista completă a câştigătorilor VIDEO

Campion nu a putut fi prezentă la gală iar actorul Benedict Cumberbatch a primit premiul în numele ei. Un alt absent notabil a fost Will Smith, care a câştigat premiul la categoria „cel mai bun actor” pentru rolul din „King Richard”.

Ceremonia a avut loc la Royal Albert Hall din Londra, gazdă fiind actriţa Rebel Wilson. Glumele ei au vizat familia regală dar şi Downing Street 10. Războiul din Ucraina a fost de asemenea amintit în cel puţin trei ocazii în timpul galei. Wilson, în timp ce a prezentat melodia „Both Sides Now” cântată de Emilia Jones din coloana sonoră a filmului „CODA”, ea a spus că melodia este transpusă atât în limbajul ASL (American Sign Language), cât şi în cel BSL (British Sign Language) şi a adăugat un gest, degetul din mijloc arătat pentru preşedintele rus Vladimir Putin.

Seara a început cu preşedintele BAFTA, Krishnendu Majumdar, care a adus un omagiu poporului ucrainean şi tuturor celor care transmit despre război, dintre care mulţi sunt membri BAFTA.

Un punct culminant muzical al serii a fost apariţia legendarei Shirley Bassey, care a lansat festivităţile cu o interpretare încântătoare a melodiei din filmul James Bond „Diamonds Are Forever”, pentru care a primit ovaţii din partea sălii.

Simon Pegg, starul din „Hot Fuzz”, a prezentat primul premiu al serii, pentru Special Visual Effects, care a ajuns la „Dune”.

RuPaul şi Naomi Campbell au prezentat următorul premiu, pentru imagine, care i-a revenit lui Greig Fraser pentru „Dune”.

Lucy Boynton şi Kevin Harrison Jr. au prezentat categoria „cel mai bun montaj” pentru Tom Cross şi Elliot Graham pentru „No Time to Die” şi sunet pentru Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green şi Ron Bartlett pentru „Dune”. Asim Chaudhry a anunţat cel mai bun cântec original - Hans Zimmer pentru „Dune”. Zimmer se află în turneu şi nu a putut primi trofeul.

Lista câştigătorilor

Best Film: „The Power of the Dog”

Outstanding British Film: „Belfast”

Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer: „The Harder They Fall” – Jeymes Samuel (Writer/director) [also written by Boaz Yakin]

Film Not in the English Language: „Drive My Car” - Ryûsuke Hamaguchi, Teruhisa Yamamoto

Documentary: „Summer of Soul (or, When the Revolution Could Not Be Televised)” - Ahmir “Questlove” Thompson, David Dinerstein, Robert Fyvolent, Joseph Patel

Animated Film: „Encanto” – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino, Clarke Spencer

Director: Jane Campion - „The Power of the Dog”

Original Screenplay: „Licorice Pizza” - Paul Thomas Anderson

Adapted Screenplay: “Coda” – Siân Heder

Leading Actress: Joanna Scanlan - „After Love”

Leading Actor: Will Smith - „King Richard”

Supporting Actress: Ariana Debose - “West Side Story”

Supporting Actor: Troy Kotsur - „Coda”

Original Score: Hans Zimmer - „Dune”

Casting: „West Side Story” - Cindy Tolan

Cinematography: „Dune” - Greig Fraser

Editing: „No Time to Die” - Tom Cross, Elliot Graham

Production Design: „Dune” - Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

Costume Design: “Cruella” – Jenny Beavan

Make Up & Hair: „The Eyes of Tammy Faye” - Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh

Sound: „Dune” - Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett

Special Visual Effects: „Dune” - Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer

British Short Animation: „Do Not Feed the Pigeons” - Jordi Morera

EE Rising Star Award (Votul publicului): Lashana Lynch.