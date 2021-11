„The Lost Daughter”, regizat şi produs de Maggie Gyllenhaal, marele câştigător al Gotham Independent Film Awards

Premiile Gotham sunt acordate celor mai bune realizări din domeniul cinematografiei şi televiziunii independente.

„The Lost Daughter” a dominat seara, câştigând patru trofee - pentru cel mai bun film, cel mai bun scenariu (Maggie Gyllenhaal), interpretare (Olivia Colman) şi regie (Maggie Gyllenhaal).

Două titluri Netflix - „The Lost Daughter” şi „Passing” - au primit anul acesta cele mai multe nominalizări la aria film, cu câte cinci, urmate de „CODA” (Apple) şi „Test Pattern” (Kino Lorber), cu câte trei.

„The Lost Daughter”, „Passing” şi „Test Pattern” au fost nominalizate pentru cel mai bun film împreună cu „The Green Knight„ (A24) şi „Pig” (Neon).

Cât priveşte producţiile de televiziune, Gotham Awards au recunoscut seriale ca „Squid Game”, „The White Lotus” şi „Reservation Dog”, după ce fiecare a primit câte două nominalizări.

Categoriile de interpretare au fost neutre din punct de vedere al genului, iar anul acesta premiul a fost acordat ex aequo - Olivia Colman, pentru „The Lost Daughter”, şi Frankie Faison, pentru „The Killing of Kenneth Chamberlain”.

Pentru rol secundar a fost premiat Troy Kotsur - „CODA”, în timp ce Emilia Jones a fost revelaţia premiată cu Gotham pentru rolul ei din acelaşi film.

Pentru interpretare în seriale au fost premiaţi, ex aequo, Ethan Hawke - „The Good Lord Bird” (Showtime) şi Thuso Mbedu - „The Underground Railroad” (Amazon Studios).

Cel mai bun lungmetraj internaţional a fost desemnat „Drive My Car” (Japonia), de Ryusuke Hamaguchi, iar cel mai bun documentar a fost „Flee”, de Jonas Poher Rasmussen.

Premii onorifice au primit regizoarea Jane Campion („Poswer of the Dog”), actriţa Kristen Stewart, directorul Eamonn Bowles (Magnolia), distribuţia „The Harder They Fall”, actorul Peter Dinklage şi The Actors Fund. Trofeul Icon Tribute a fost acordat pentru prima dată şi a revenit, postum, activistei şi cineastei Kathleen Collins.

Ceremonia din 2021 a avut loc la mai puţin de un an faţă de cea mai recentă, amânată din cauza pandemiei, când câştigătorii au participat prin live video.

Printre filmele premiate recent cu Gotham Awards se numără „Nomadland”, „Marriage Story”, „American Factory”, „Moonlight”, „Spotlight” şi „Birdman”.

