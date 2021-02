Sundance Film Festival. Dramele „CODA” şi „Hive”, marile câştigătoare

Festivalul de film Sundance s-a încheiat marţi seară cu o ceremonie virtuală la care au fost anunţaţi câştigătorii.

„CODA”, care are în centru o elevă de liceu ai cărei părinţi sunt surzi, a primit patru trofee în categoria „U.S. Dramatic Competition”: marele premiu al juriului, premiul pentru regie, premiul publicului şi un premiu special al juriului pentru distribuţie.

Filmul lui Heder a stabilit marţi un al record - Apple Studios l-a achiziţionat pentru 25 de milioane de dolari, după o licitaţie acerbă în urma lansării lui în festival.

Documentarul „Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)”, regizat de liderul grupului Roots, Ahmir “Questlove” Thompson, a câştigat marele premiu al juriului şi premiul publicului în categoria „U.S. Documentary Competition”. Pe baza unor filmări de arhivă, găsite după 50 de ani într-un subsol, Thompson a recreat Harlem Cultural Festival, eveniment la care au participat 300.000 de oameni în vara lui 1969.

La categoria „World Cinema Documentary” a fost desemnat câştigător „Flee”, documentar în mare parte animat despre viaţa unui refugiat afgan homosexual.

„Hive” a primit trei premii în categoria „World Cinema Dramatic Competition” - marele premiu al juriului, premiul publicului şi premiul pentru regie. Din nou, o premieră în istoria festivalului. Filmul lui Basholli urmăreşte o mamă singură, care face eforturi să supravieţuiască după dispariţia soţului în timpul războiului din Kosovo.

Evenimentul de marţi seară a fost găzduit de actorul Patton Oswalt. Laureaţii au transmis mesaje de mulţumire prin sistem video-conferinţă. Proiecţiile din festival au avut loc virtual, dar şi în cinematografe drive-in, arthouse şi instituţii culturale din Alabama, Colorado, Hawaii, Ohio, New York, Texas şi Puerto Rico.