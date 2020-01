STUDIU Anul 2019 a fost „anul stindard“ pentru femeile regizor: „Este prima dată când vedem această creştere“

Douăsprezece filme din 100 cu încasări mari din 2019 au fost regizate de femei, conform unui studiu publicat de USC Anneberg Inclusion Initiative. Acest procentaj de femei regizor, 10,6%, este cel mai mare înregistrat până acum, arătând că poate fi făcută o schimbare într-o industrie a filmului în care egalitatea de gen din spatele camerei nu se schimbă.

Este cea mai semnificativă evoluţie a femeilor regizor de mai multe decenii. În 2008, doar 4,5% dintre filmele de top erau realizate de femei, scrie news.ro.

„Este prima dată când vedem această creştere în ultimii 13 ani“, a spus Stacy L. Smith, unul dintre autorii studiului. „Unul dintre motivele acestei reuşite a fost faptul că la Universal Pictures au fost cinci filme cu femei regizor care au intrat în top 100. Cu toate acestea, este nevoie de mult mai mult ca femeile să ajungă mai mult în spatele camerei“.

Printre filmele regizate de femei se numără „The Farewell“, de Lulu Wang, „Hustlers“ (105 de milioane de dolari încasări în SUA), de Lorene Scafaria, „Queen & Slim“ (40,7 milioane de dolari), de Melina Matsoukas şi „Little Women“, de Greta Gerwig, care a câştigat în primele cinci zile de la lansare 29 de milioane de dolari.

„Frozen II“, cu încasări de 1,2 miliarde de dolari în toată lumea, se apropie de stabilirea unui record de box-office pentru un film regizat de o femeie. Jennifer Lee, care a co-regizat filmul, a stabilit recordul cu primul film „Frozen“. În 2018, Lee a devenit director de creaţie la biroul Walt Disney Animation Studios.

Alte filme notabile includ „Harriet“, de Kasi Lemmons, „Little“, de Tina Gordon, şi „Abominable“, de Jill Culton.

Studiul USC scoate în evidenţă Universal Pictures, care a produs 26% dintre pelicule regizate de femei. De altfel, studioul este singurul important care are la conducere o femeie, Donna Langley.

În aceeaşi categorie se încadrează şi Netflix, care, deşi nu difuzează filme în cinematografe, are 20% producţii create de regizoare.

Pe de altă parte, Paramount Pictures nu a mai lansat de cinci ani un film regizat de o femeie.

Patru femei de culoare au regizat unul dintre filmele aflate în top 100 în 2019, însă ponderea lor în statistici este mai scăzută cu câteva procente decât în 2018, arată acelaşi studiu.

„Cu toate că 2019 a fost un an favorabil pentru femei nu putem spune că a venit o schimbare şi că toate femeile au acces la acest nivel“, a spus Smith.

Un alt studiu lansat joi de Center for the Study of Women in Television and Film de Universitatea din San Diego a evidenţiat femeile în filme de top nu doar în calitate de regizoare, dar şi ca scenariste, producătoare, producător executiv, editori sau operatori de imagine.

Femeile au ocupat aceste poziţii anul trecut în filme de top cu 16% mai multe decât în anul precedent.

Dar acelaşi studiu de la Universitatea din San Diego a descoperit că într-un top 500 al filmelor, femeile apar în proporţie de 20%.

Cu toate că au reuşit să intre din ce în ce mai mult în industria filmului, regizoarele au fost omise din sezonul premiilor.

Gala Globurilor de Aur de duminică, prezentată de Hollywood Foreign Press Association, nu a nominalizat nicio femeie la categoria „cel mai bun regizor“. Niciunul dintre cele 10 filme nominalizate la categoria „cel mai bun lungmetraj“ nu a fost regizat de femei.