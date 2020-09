Smiley se întoarce la actorie. În ce comedie va avea artistul rol pricipal

După preselecţiile concursului „Românii au talent" (PRO TV), care vor avea loc în septembrie, Tiberiu Andrei Maria revine la actorie. Smiley a mai avut roluri secundare în „Selfie", „Oh, Ramona!" şi „Naşa", dar şi un rol principal în serialul „Cu un pas înainte", unde a cântat şi a dansat câteva sezoane. El a mai jucat şi în „Un film Simplu", dar şi în „Triplusec", aşa că se poate lăuda cu ceva experienţă. Cum vara aceasta a avut mai mult timp liber, din cauza pandemiei de coronavirus, care i-a anulat concertele, artistul s-a concentrat pe diverse filmări. Împreună cu o echipă de mulţi tineri entuziaşti, actori şi solişti, în frunte cu Iura Luncaşu (45 de ani), care a regizat „În familie", „Pariu cu viaţa" şi „Profu", el a lucrat la un proiect îndrăzneţ, „Legaţi", despre care nimeni nu suflă o vorbă, fiind momentan învăluit în mister, după cum scrie click.ro

„În câteva zile ne vom apuca din nou de filmat pentru comedia dramatică cu final pozitiv „O dată pentru totdeauna", în care Smiley va avea rolul principal. Am lucrat bine împreună cu el vara aceasta şi mai facem un poiect în care vor mai juca actori precum Ada Galeş, Cosmin Natanticu, Augustin Viziru, Sali Levent şi Adelina Pestriţu într-un rol mai mic. Ştiţi că eu lucrez cu multe vedete pe roluri secundare şi îmi place aşa. Am terminat şi sezonul doi din „Profu" de la Pro TV. Cu noile reguli şi reglementări vom vedea când vor ajunge în cinematografe cu proiectele terminate însă vom aştepta. Am şi eu o strategie şi vom vedea ce se va întâmpla47, a spus regizorul Iura Luncaşu, pentru aceeaşi sursă.