Shazam, noul supererou preferat al românilor: ce încasări a avut filmul în primul weekend

Cel mai recent supererou din universul DC, Shazam a impresionat publicul cu efectele speciale şi scenariul plin de umor. Astfel, premiera a fost vizionată de 41.872 de spectatori şi a generat venituri în valoare de 983.881 lei.

Povestea filmului porneşte de la ideea că toţi avem puteri nebănuite de supererou, însă e nevoie doar de puţină magie pentru a fi scoase la suprafaţă. Billy Batson, de exemplu, nu trebuie decât să spună „Shazam!“ pentru ca dintr-un adolescent isteţ de 14 ani să devină un ditamai supereroul, graţie atingerii magice a unui vrăjitor.

Un suflet de copil într-un corp superdotat, Shazam profită de puterile sale exact aşa cum ar face orice adolescent: se distrează folosindu-le! Însă va trebui să înveţe rapid să îşi stăpânească puterile pentru a face faţă confruntării cu forţele distrugătoare ale dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

„Shazam!“ îi aduce în roluri principale pe Zachary Levi şi Jack Dylan Grazer („IT“), iar distribuţia îi include de asemenea pe Faithe Herman („This is Us“), Grace Fulton („Annabelle: Creation“), Ian Chen („Fresh Off The Boat“), Jovan Armand („Hawaii Five-0“), Marta Milans („Killer Women“) şi Cooper Andrews („The Walking Dead“).

O producţie New Line Cinema, cea mai nouă aventură din Universul DC Comics poate fi vizionată pe marile ecrane din toată ţara, în formatele IMAX 3D, 3D şi 4DX.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: