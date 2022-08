Serialul „The First Lady”, cu Viola Davis, Michelle Pfeiffer şi Gillian Anderson a fost anulat după un singur sezon

Primul sezon al serialului TV, regizat de Susanne Bier, a descris trei epoci diferite de la Casa Albă, prezentând activităţile politice şi vieţile private ale trei foste "prime doamne" ale Statelor Unite: Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson), Betty Ford (Michelle Pfeiffer) şi Michelle Obama (Viola Davis).

"The First Lady" a beneficiat de cronici lipsite de entuziasm din partea criticilor de specialitate. Caroline Framke, directoarea departamentului de critică de televiziune în cadrul revistei Variety, a declarat că nu este deloc o admiratoare a conceptului structural al acestui serial, afirmând că "înghesuirea celor trei poveşti împreună nu creează doar un produs TV confuz, ci îi aduce în acelaşi timp şi un deserviciu". Această producţie de televiziune cu o distribuţie spectaculoasă nu i-a impresionat nici pe reprezentanţii The Television Academy, întrucât a primit doar trei nominalizări la premiile Emmy din acest an, toate fiind acordate la categorii tehnice.

Produs pentru Showtime de Lionsgate Television, primul sezon al acestui serial a avut 10 episoade, regizate de celebra cineastă daneză Susanne Bier, care are în palmaresul ei un premiu Oscar şi un premiu Emmy