Selecţia oficială la Cannes: „RMN” de Cristian Mungiu, inclus în competiţie. „Metronom”, de Alexandru Belc, va concura în secţiunea Un Certain Regard

Producţii de Ali Abbas, Valeria Bruni Tedeschi, David Cronenberg, Park Chan-wook şi Cristian Mungiu vor fi anul acesta prezentate la Cannes.

Fremaux a confirmat că în periaoda 17-28 mai, la Cannes, vor avea loc premierele filmelor „Elvis” de Baz Luhrmann şi „Top Gun: Maverick” cu Tom Cruise.

Thierry Frémaux a anunţat şi filme despre David Bowie („Moonage Daydream” de Brett Morgen) şi Jerry Lee Lewis (un documentar de Ethan Coen).

Competiţie:

“The Almond Tree,” Valeria Bruni Tedeschi (Franţa)

“Armageddon Time,” James Gray (SUA)

“Broker,” Kore-eda Hirokazu (Japonia)

“Brother and Sister” OR “Frère et Sœur,” Arnaud Desplechin (Franţa)

“Close,” Lucas Dhont (Belgia)

“Crimes of the Future,” David Cronenberg (Canada)

“Decision to Leave,” Park Chan-Wook (Coreea de Sud)

“Holy Spider,” Ali Abbasi (Iran)