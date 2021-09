San Sebastian 2021 - Producţia românească "Crai nou/ Blue Moon", de Alina Grigore, a câştigat marele premiu

Irina se luptă să aibă o studii superioare şi să scape de violenţa din familiei ei disfunţională. O experienţă sexuală ambiguă îi va impulsiona intenţia de a lupta contra violenţei din familia ei. Alina Grigore este cunoscută pentru rolul din „Ilegitim” (2016), regizat de Adrian Sitaru, cu care a scris scenariul, şi care a fost premiat în secţiunea Forum a Berlinalei. Înainte de asta, ea a jucat, între altele, în serialele „Îngeraşii” şi „Aniela”.

De asemenea, la gala de închidere a festivalului, lungmetrajul „Carbon”, producţie Republica Moldova - România regizată de Ion Borş, a câştigat premiul WIP Europa, în valoare de 10.000 de euro. Filmul va beneficia şi de servicii de prost-producţie şi prezentarea în Marché du Film - Festival de Cannes 2022.

Treisprezece producţii din 15 ţări au concurat pentru trofeul Kutxabank-New Directors în valoare de 50.000 de euro.

În secţiunea New Directors, dedicată cineaştilor aflaţi la primul sau al doilea lungmetraj, a fost selectat „Marocco”, semnat de Emanuel Pârvu.

Selectat aici a fost şi „Between Two Dawns”, scris şi regizat de Selman Nacar, o coproducţie Turcia - Franţa - România, o dramă cu accente de thriller a cărei acţiune se petrece pe parcursul a 24 de ore.

În secţiunea Nest, dedicată proiectelor tinerilor cineaşti, a fost inclus şi scurtmetrajul românesc „Planuri de vacanţă”, de Alexandru Mironescu.

LISTA CÂŞTIGĂTORILOR:

Marele premiu - "Blue Moon" de Alina Grigore (România)

Premiul special al juriului - Lucile Hadzihalilovic - "Earwig" (Marea Britanie, Franţa, Belgia)

Cel mai bun regizor - Tea Lindeburg - "Du som er i himlen/ As in Heaven" (Danemarca)

Scoica de Argint pentru cea mai bună actriţă, ex aequo, a fost acordat actriţelor Flora Ofelia - "Du som er i himlen" şi Jessica Chastain - "The Eyes of Tammy Faye"

Scoica de Argint pentru cel mai bun rol secundar - distribuţia filmului "Quién lo impide/ Who’s Stopping Us" - Jonás Trueba (Spania)

Cel mai bun scenariu - Terence Davies pentru "Benediction" (Marea Britanie)

Premiul juriului pentru cea mai bună imagine - Claire Mathon pentru "Enquête sur un Scandale d'état/ Undercover" (Franţa), regia Thierry de Peretti

Premiul Kutxabank-New Directors - Lena Lanskih - "Nich’ya/ Unwanted" (Rusia)

Trofeul Zabaltegi-Tabakalera a revenit filmului "Vortex" de Gaspar Noé (Franţa)

Trofeul secţiunii Horizontes a fost acordat producţiei "Noche de fuego/ Prayers for the Stolen" - Tatiana Huezo (Mexic, Germania, Brazilia, Qatar)

Câştigătorul premiului pentru „cel mai bun film european”, decis de public, a fost "Ouistreham/ Between Two Worlds" - Emmanuel Carrère (Franţa)

Premio del Publico Ciudad de Donostia - "Petite maman" - Céline Sciamma (Franţa)