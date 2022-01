Rooney Mara va fi Audrey Hepburn într-un film bazat pe viaţa legendarei actriţe americane

Guadagnino, nominalizat la Oscar pentru „Call Me by Your Name”, va regiza, iar Mara va fi producător şi Michael Mitnick va scrie scenariul, potrivit Variety.

Detaliile legat de acţiunea filmului nu au fost divulgate.

Hepburn este una dintre legendele Hollywoodului, apreciată pentru interpretări din filme precum „Breakfast at Tiffany’s”, „My Fair Lady”, „Wait Until Dark”, „Charade” şi „Sabrina”.

Pe parcursul carierei sale de patru decenii, Hepburn a obţinut statutul EGOT - câştigând trofee Emmy, Oscar, Tony şi Grammy. Ultimul dintre acestea a fost acordat postum. Ea a fost preocupată şi de cauzele umanitare, lucrând cu UNICEF pentru a ajuta copiii din Africa, America de Sud şi Asia. În 1992, cu un an înainte de a muri, a primit Presidential Medal of Freedom.

Mara a fost de două ori nominalizată la Oscar, pentru rolurile principale din „The Girl With the Dragon Tattoo” (2011) şi „Carol” (2015). Cel mai recent, a jucat în „Nightmare Alley” al lui Guillermo del Toro, alături de Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette şi Willem Dafoe. Printre proiectele ei viitoare se numără „Women Talking”, dramă regizată de Sarah Polley, în care joacă Frances McDormand, Ben Whishaw, Claire Foy şi Jessie Buckley.

Guadagnino a încheiat recent producţia pentru filmul romantic horror „Bones and All”, cu Taylor Russell şi Timothée Chalamet în distribuţie. Cineastul este co-creator şi regizor al miniseriei „We Are Who We Are” (2021, HBO).

Pe lângă „The Giver”, Mitnick este cunoscut pentru scenariile „The Current War”, „The Staggering Girl” şi al miniseriei „Vinyl” (HBO).