„Roma” al lui Alfonso Cuarón, propunerea Mexicului pentru o nominalizare la Oscar 2019

Drama „Roma” a lui Alfonso Cuarón, prima producţie Netflix care a câştigat marele trofeu la Veneţia, este inspirată de viaţa cineastului mexican. Filmat alb-negru, acţiunea filmului este plasată în Ciudad de México, în anii 1970, şi are în centru o familie din clasa de mijloc.

„Roma” este primul film al lui Cuarón după „Gravity” (2014), pentru care a câştigat două trofee Oscar - pentru regie şi montaj -, dar şi primul lungmetraj filmat de el în Mexic după „Y Tu Mama Tambien” (2001).

Cuarón este producător, scenarist şi regizor al producţiei. El a fost şi director de imagine, deoarece colaboratorul său obişnuit, Emmanuel Lubezki, triplu premiat cu Oscar, nu a fost disponibil.

Alfonso Cuarón a intrat în istoria premiilor Oscar în 2014, când a devenit primul cineast mexican câştigător al Oscarului pentru regie, pentru „Gravity”.

I-au urmat Alejandro G. Iñárritu („The Revenant”) şi Guillermo del Toro („The Shape of Water”).

Deşi cei trei au fost premiaţi pentru regie, Mexicul nu are în palmares un Oscar pentru „cel mai bun film într-o limbă străină alta decât engleza”.

De la jumătatea anilor 1950, opt filme din Mexic au fost nominalizate la această categorie, între ele drama „Biutiful” (2010) a lui Iñárritu şi filmul fantezist „El laberinto del fauno” (2006) al lui del Toro.

Netflix va lansa „Roma” pe 14 decembrie şi ia în considerare prezentarea lui într-un număr limitat de săli de cinema în SUA. În Mexic, „Roma” a beneficiat de o săptămână pe marile ecrane, în august, pentru a putea fi eligibil la candidatura Oscar.

Lista scurtă a filmelor străine propuse pentru o nominalizare la premiile Oscar va fi anunţată în luna decembrie, iar nominalizările, pe 22 ianuarie 2019.

Cea de-a 91-a ediţie a galei premiilor Oscar va avea loc pe 24 februarie 2019.

România va fi reprezentată în cursa pentru o nominalizare de lungmetrajul „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” al lui Radu Jude.

Între ţările care şi-a anunţat propunerile se numără Japonia - „Shoplifters” (Hirokazu Kore-eda, premiat cu Palme d'Or la Cannes), Turcia - „The Wild Pear Tree” (Nuri Bilge Ceylan), Marea Britanie - „I am Not a Witch” (Rungano Nyoni), Ucraina - „Donbass” (Sergei Loznitsa), Slovacia - „The Interpreter” (Martin Sulik), Columbia - „Pájaros de verano” (Cristina Gallego şi Ciro Guerra), Germania - „Never Look Away” (Florian Henckel von Donnersmarck), Venezuela - „La Familia” (Gustavo Rondón Córdova), Spania - „Campeones” (Javier Fesser), Paraguay - „Las herederas” (Marcelo Martinessi) şi Rusia - „Sobibor” (Konstantin Khabensky).