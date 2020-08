Robert de Niro şi Al Pacino se reunesc într-un film regizat de Ridley Scott

Reuniţi în noiembrie anul trecut în "The Irishman" de Martin Scorsese, Al Pacino şi Robert De Niro vor lucra din nou împreună în filmul regizat de Ridley Scott.

Potrivit informaţiilor Deadline, cele două staruri sunt în negocieri pentru a se alătura distribuţiei "Gucci", un thriller despre asasinarea lui Maurizio Gucci de fosta soţie, Patrizia Reggiani.

Faptele, care au zguduit Italia în anii 1990, vor fi povestite în acest film cu Al Pacino şi Robert De Niro, Lady Gaga, în rolul Patrizia Reggiani, dar şi cu Adam Driver şi Jared Leto.

Ridley Scott a terminat "The Last Duel", dramă istorică cu Matt Damon, Ben Affleck şi Adam Driver. Producţia, care a fost întreruptă din cauza pandemiei de Covid-19, va fi reluată săptămâna viitoare.

"The Last Duel" povesteşte ultimul duel sancţionat legal care a avut loc în Franţa. Intriga se desfăşoară în 1386. O femeie îl acuză pe cel mai bun prieten al soţului ei că a violat-o, şi cei doi bărbaţi trebuie să se lupte prin decizie judecătorească.

Povestea despre asasinarea lui Gucci este scrisă de Roberto Bentivegna, bazată pe cartea "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed", de Sara Gay Forden.

Scott va produce filmul, împreună cu Giannina Scott şi Scott Free Productions.