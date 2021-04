Robert I. Mesa, primul actor indigen din „Grey’s Anatomy”

Chee este primul medic indigen din „Grey’s Anatomy” şi urmează să apară şi în episodul ce va fi difuzat pe 15 aprilie, scrie Variety.

Personajul a fost introdus ca parte a noii serii de stagiari la Grey Sloan Memorial Hospital. Ei îşi încep carierele de medici în timpul pandemiei de Covid-19, scrie news.ro

Mesa este parte a comunităţii Navajo/ Soboba. La începutul anului 2020, el a jucat în „Manhatta”, prima producţie Yale Repertory Theatre bazată pe textul unui dramaturg indigen, Mary Kathryn Nagle. El a mai apărut, între altele, în „The Men Who Built America: The Frontiersman”, produs de Leonardo DiCaprio pentru History Channel, şi în „From Dusk Till Dawn: The Series” al lui Robert Rodriguez.

Robert Mesa este şi artist vizual şi fotograf.

Viitorul serialului urmează să fie stabilit, având în vedere că starul, Ellen Pompeo, îşi negociază contractul.