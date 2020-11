Regizorul Jesus del Cerro, despre noii actori care joacă în serialul „Vlad“: „România are mulţi actori de excepţie“

Regizorul serialului „Vlad“, spaniolul Jesus del Cerro, a împlinit recent 51 de ani. Cu această ocazie şi-a lansat şi cartea „Peripeţiile unui regizor spaniol în România şi în lume“, povestind pentru Click.ro detalii despre relaţia cu actorii din celebrul serial de la PRO TV, dar şi din viaţa lui.

Întrebat cum a fost să lucreze cu echipa de actori români, Jesus del Cerro a răspuns: „A fost foarte uşor să mă împrietenesc cu actorii, cu echipa. Am lucrat cu ei 340 de zile, aproape un an. Pentru fiecare sezon am lucrat 110 zile. Am lucrat mult, sunt zile întregi de filmare şi ne-am împrietenit.“

În ceea ce priveşte cele mai grele momente din timpul filmării, regizorul spune că „Vlad" a fost un proiect dinamic, ceva nou pentru România, cu secene dificile. „Scena de tortură a fost grea şi pentru Victoria Răileanu a fost foarte complicată. Şi moartea Roxanei a fost greu de filmat, am avut accidente, scene cu maşini, cu armele sau cu barca. Totul este complicat, dar este foarte frumos.“

Precizân că România are mulţi actori de excepţie, Jesus del Cerro a dezvălui că în noul sezon vor apărea actori noi cu drame foarte mari.