Reacţia preşedintelui Disney la criticile aduse de Martin Scorsese: „Nu cred că a văzut vreodată un film Marvel“

Bob Iger a vorbit, într-un interviu acordat BBC Radio, despre criticile aduse de Martin Scorsese filmelor Marvel , despre care cineastul a spus că „nu sunt cinema“ şi pe care le-a comparat cu parcurile de distracţii.

Iger a declarat că îl admiră pe cineast, însă crede că nu a văzut vreodată un film Marvel, scrie News.ro





„Cred că Martin Scorsese este un mare cineast. Sper că aude asta. Nu am o relaţie cu el, dar nu contează. Îl admir foarte mult. Cred că a realizat nişte filme minunate. Mă gândesc la «Goodfellas» şi «Raging Bull», la «Taxi Driver», ca să amintesc câteva. Un cineast fenomenal. L-aş confrunta pe acest subiect. În primul rând, Marvel face filme - sunt filme ceea ce face Martin Scorsese - şi sunt filme bune, cu regizori buni şi scenarişti buni şi actori buni şi directori de imagine buni şi designeri de costume bun şi ingineri de sunet buni şi editori buni. Pot continua. Aceştia sunt oameni talentaţi, care muncesc mult şi îşi pun talentul în filme care distrează oameni în săli de cinema din întreaga lume... Ei au parte de o bună experienţă de două ore. Ies simţindu-se mai fericiţi sau mai bine“, a declarat preşedintele Disney.



Iger a adăugat: „Nu cred că a văzut vreodată un film Marvel... Niciun om care a văzut un film Marvel nu poate face o astfel de declaraţie“.

Legat de franciza „Star Wars“, Iger a spus că simte că „mai puţin înseamnă mai mult“.

„Am spus public că sunt de părere că am făcut şi lansat prea multe filme «Star Wars» într-o scurtă perioadă. Nu am spus că au fost dezamăgitoare în vreun fel. Nu am spus că sunt dezamăgit de performanţele lor. Cred doar că există ceva atât de special la un film «Star Wars» şi că mai puţin înseamnă mai mult“, a spus Bob Iger.

Preşedintele Disney nu a discutat cu regizorul în urma comentariilor făcute, însă a spus că este nerăbdător să vorbească.

„Aceşti doi băieţi sunt eroii mei şi şi-au câştigat acest drept de a-şi exprima opiniile. Nu aş fi făcut acum ce fac dacă ei nu ar fi netezit drumul. Ei au fost sursă de inspiraţie (...). Ei pot spune orice“, a declarat Favreau CNBC într-un interviu.

„Am încercat, dar nu reprezintă cinematografie. (...) Nu este cinema-ul prin care un om încearcă să comunice experienţe emoţionale, psihologice altor persoane“, a declarat Scorsese pentru revista Empire.

Walt Disney Co. a achiziţionat Marvel în decembrie 2009.