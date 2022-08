Programul ANONIMUL 2022: Actriţa ucraineană Rita Burkowska din „Butterfly Vision”, invitată la Sfântu Gheorghe

Festivalul se deschide luni, 8 august cu proiecţia în premieră în România a filmului „Mariupolis 2”, în regia regretatului cineast lituanian Mantas Kvedaravičius. Filmul a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la Cannes 2022, într-o proiecţie specială.

Programul Focus Ucraina - curatoriat împreună cu selecţionerul Ludmila Cvikova - din care face parte şi „Mariupolis 2” - se va închide vineri, 11 august, cu o altă proiecţie, tot în premieră în România, cea a filmului „Butterfly Vision” în regia lui Maksim Nakonechnyi, care a fost inclus în secţiunea Un Certain Regard, anul acesta la Cannes.

Miercuri, 11 august, începând cu ora 11:00, cortul festivalului amenajat în camping va găzdui o întâlnire din seria Anonimul Talks, cu actorii Emilia Popescu, Vlad Ivanov, Alexandru Papadopol, regizorii Emanuel Pârvu şi Bogdan George Apetri, producătoarea Miruna Berescu şi alţi invitaţi ai festivalului şi public, la care se va discuta despre filmul românesc - „Aşteptările publicului vs. aşteptările realizatorilor”. Discuţia informală va avea ca punct de plecare interesul crescut al publicului de festival din România pentru filme româneşti, interes care nu se regăseste întotdeauna în numărul de spectatori ale acestora, odată ajunse în cinematografe.

Ediţia de anul acesta a festivalului are un număr de 11 filme de lungmetraj românesc în line-up, incluse în secţiunea Romanian OFF Section. Unele dintre ele au intrat deja în distribuţie în cinematografele din România, precum „R.M.N” de Cristian Mungiu, „Miracol” de Bogdan George Apetri, etc., iar altele, precum „Marocco” de Emanuel Pârvu, „Metronom” de Alexandru Belc sau „Balaur” de Octav Chelaru, vor avea premiera în această toamnă.

Programul festivalului cuprinde şi trei secţiuni competitionale: două competiţii de scurtmetraje, româneşti şi internaţionale, anunţate în luna iunie şi o competiţie de lungmetraje. Toate acestea vor fi prezentate atât în cinematograful amenajat în camping, cât şi în sălile din Green Village.

Trofeul ANONIMUL va fi acordat în urma voturilor primite de la public, este în valoare de 3.000 de euro şi este oferit de OTP Bank.

Premiile pentru Cel mai bun scurtmetraj românesc, respectiv internaţional, vor fi oferite de asemenea în urma voturilor primite şi sunt în valoare de 1.000 de euro.

Fundaţia Anonimul va acorda şi anul acesta Premiul „Ovidiu Bose Paştină”, în valoare de 1000 de euro, unui scurtmetraj din Competiţia românească sau internaţională.

Accesul la toate proiecţiile din cadrul festivalului este gratuit. Doar pentru proiecţiile care au loc în sală, în Complexul Cinema Green Village, accesul este condiţionat de deţinerea unui bilet cu valoare 0, care asigură rezervarea locului la proiecţie şi care poate fi obţinut de pe platforma Eventbook.ro.

Pentru fiecare zi de proiecţie, biletele vor fi disponibile pe platformă din ziua precedentă, începând cu ora 10.00. Comenzile sunt limitate la 4 bilete/ adresă de e-mail.