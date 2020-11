Prinţul Charles nu se uită la „The Crown", celebrul serial care descrie despărţirea sa de Diana

Netflix a lansat recent cea de-a patra serie de zece episoade a dramei regale „The Crown“, însă Prinţul Charles le-a declarant apropiaţilor că nu se uită la acesta: „Nu am văzut serialul niciodată”.

Ultimul sezon, care detaliază şi tulburarea de alimentaţie a prinţesei Diana şi aventura lui Charles cu Camilla, a fost lansat pe fondul controverselor privind acordul de 112 milioane de lire sterline al lui Harry şi Meghan cu gigantul Netflix, la doar câteva zile după ce BBC a început să cerceteze zvonurile că Martin Bashir a folosit declaraţii bancare false pentru a o convinge pe Lady Di să facă un interviu controversat în 1995, scrie click.ro

O sursă apropiată lui Charles, a dezvăluit despre serial: „Alteţa Sa Regală nu are absolut nicio părere despre asta. El nu a urmărit niciodată The Crown. Nici nu cred că ştie ce acest nou sezon” O persoană din interior a descris The Crown drept o„dramă şi divertisment în scopuri comerciale. . . fără a lua în considerare persoanele reale implicate care au viaţa deturnată şi exploatată”. Au spus că serialul îl pictează pe Charles, interpretat de Josh O'Connor, într-o „lumină foarte neplăcută”, conform Daily Star.

„Publicul nu ar trebui să fie păcălit să creadă că aceasta este o portretizare exactă. Este un serial cu un buget de la Hollywood.”, a spus apropiatul familiei regale. Sursa a mai dezvăluit că prinţul William a considerat că show-ul i-a prezentat pe părinţii săi într-un „mod fals şi simplist”. Scriitorul Peter Morgan spune că a discutat despre portretizări cu membrii seniori ai gospodăriei regale. Palatul Buckingham a negat însă implicarea.