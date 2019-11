Preşedintele Marvel răspunde criticilor lui Scorsese: „Cred că e regretabil. Vom continua să facem filme“

Martin Scorsese a stârnit o polemică la Hollywood declarând că filmele cu supereroi, precum cele produse de studiourile Marvel, nu reprezintă cinematografie, ci fac parte, mai degrabă, dintr-un parc tematic.

Numeroase voci s-au exprimat cu privire la aceste remarci - unele, precum Francis Ford Coppola, de partea lui Scorsese, altele, precum Samuel L. Jackson şi Jon Favreau, împotrivă.

Într-un editorial publicat la începutul acestei luni în NY Times, cineastul a subliniat că nu urăşte filmele Marvel, ci că, pur şi simplu, nu sunt pentru el.

Kevin Feige, arhitect al Marvel Cinematic Universe, a discutat aceste afirmaţii pentru prima dată în podcastul Awards Chatter, potrivit News.ro.

„Cred că nu este adevărat. Cred că este regretabil“, a spus el legat de afirmaţia că filmele cu supereroi sunt negative pentru cinema. „Cred că eu şi toţi cei care lucrează la aceste filme iubim cinema-ul, filmele, mersul la film, iubim experienţa comună dintr-o sală plină de oameni“.

Feige, care nu îl cunoaşte personal pe Scorsese, a spus că, în final, arta este o chestiune subiectivă.

„Fiecare are o definiţie diferită pentru cinema. Fiecare are o definiţie diferită pentru artă. Fiecare are o definiţie diferită pentru risc. Unii nu cred că e cinema. Fiecare este îndreptăţit să aibă o părere, să o repete, să scrie editoriale despre acea părere şi sunt nerăbdător să văd ce urmează. Dar, între timp, vom continua să facem filme“, a adăugat Feige.

În prezent, Kevin Feige dezvoltă proiecte bazate pe Ms. Marvel, primul erou musulman al studiourilor, She-Hulk şi Moon Knight. Toate trei personajele vor fi lansate pe marile ecrane după debutul Disney+, a mai confirmat Feige.

„Nu cred că a văzut vreodată un film Marvel“

„Cred că Martin Scorsese este un mare cineast. Sper că aude asta. Nu am o relaţie cu el, dar nu contează. Îl admir foarte mult. Cred că a realizat nişte filme minunate. Mă gândesc la «Goodfellas» şi «Raging Bull», la «Taxi Driver», ca să amintesc câteva. Un cineast fenomenal. L-aş confrunta pe acest subiect. În primul rând, Marvel face filme - sunt filme ceea ce face Martin Scorsese - şi sunt filme bune, cu regizori buni şi scenarişti buni şi actori buni şi directori de imagine buni şi designeri de costume bun şi ingineri de sunet buni şi editori buni. Pot continua. Aceştia sunt oameni talentaţi, care muncesc mult şi îşi pun talentul în filme care distrează oameni în săli de cinema din întreaga lume... Ei au parte de o bună experienţă de două ore. Ies simţindu-se mai fericiţi sau mai bine“, a declarat preşedintele Disney. Iger a adăugat: „Nu cred că a văzut vreodată un film Marvel... Niciun om care a văzut un film Marvel nu poate face o astfel de declaraţie“. Walt Disney Co. a achiziţionat Marvel în decembrie 2009.

De la debutul în 2008 cu „Iron Man“, Marvel Studios a remodelat activitatea sălilor de cinema, iar criticii sunt de părere că filmelor ce nu aparţin unor francize le rămâne puţin loc. Patru dintre primele zece cele mai profitabile filme ale tuturor timpurilor aparţin studiourilor deţinute de Disney, între ele - „Avengers: Endgame“, care, în luna iulie, a depăşit „Avatar“, şi a devenit lungmetrajul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, cu 2,79 miliarde de dolari.