Premiile BAFTA, sub semnul războiului din Ucraina

Gala celei de-a 75-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA) a avut loc duminică seară, la Royal Albert Hall din Londra, a purtat amprenta războiului declanşat după invadarea Ucrainei de către Rusia. În semn de respect pentru victimele războiului din Ucraina, organizatorii au solicitat celebrităţilor invitate să adopte ţinute sobre - aşa numitul „black dress code“. Drept urmare, mulţi actori au venit în costum negru, cu cravată neagră, iar numeroase actriţe au optat pentru rochii negre - unele de-a dreptul spectaculoase, aşa cum au purtat Naomi Campbell, Lady Gaga sau Emma Watson. O bună parte dintre vedetele prezente au afişat şi insigne sau cocarde în culorile steagului Ucrainei, galben şi albastru.

Unul dintre aceştia a fost actorul Benedict Cumberbatch, care a purtat cu o insignă galben-albastră la reverul fracului. Pe covorul roşu, el a făcut o lungă declaraţie referitoare la Ucraina: „Sunt vremuri absolut şocante să fii european, să fii la două ore şi jumătate de zbor de Ucraina, unde civilii sunt bombardaţi şi împuşcaţi, lăsaţi fără curent, fără apă, fără mâncare, fără case...“ Cumberbatch a explicat de ce poartă insigna galben-albastră: „Vreau să arăt că sunt alături de fraţii mei şi surorile mele care trec prin toate astea... Dar, aşa cum ştiţi, trebuie să facem mai mult decât să purtăm o insignă. Trebuie să facem donaţii, trebuie să facem presiuni asupra politicienilor noştri, ca să-i determinăm să obţină garanţii pentru siguranţa refugiaţilor şi creeze locuri sigure pentru cei care suferă“. Actorul a dezvăluit şi că vrea să participe personal la prpiectele umanitare ale guvernului britanic şi să găzduiască el însuşi refugiaţi ucraineni. „Deja un număr uriaş de oameni s-au oferit voluntari să găzduiască refugiaţi în casa lor şi sper să mă număr şi eu printre ei“, a încheiat Cumberbatch.

Şi actorul Stephen Graham a vorbit despre criza din Ucraina, declarând pentru Sky News. „E minunat pentru mine să fiu aici cu familia mea, dar în acelaşi timp e important pentru mine să atrag atenţia public asupra a ceea ce se întâmplă acolo“.

Degetul mijlociu, un „semn pentru Putin“

Seara a început cu preşedintele BAFTA, Krishnendu Majumdar, care a adus un omagiu poporului ucrainean şi tuturor celor care transmit despre război, dintre care mulţi sunt membri BAFTA. Războiul din Ucraina a fost, de altfel, amintit în cel puţin trei momente în timpul galei. Cel mai aplaudat dintre aceste momente a avut-o ca protagonistă chiar pe gazda ceremoniei, actriţa Rebel Wilson. La prezentarea melodiei „Both Sides Now“, din coloana sonoră a filmului „CODA“, cântată de Emilia Jones, ea a spus că melodia este transpusă atât în limbajul ASL (American Sign Language), cât şi în cel BSL (British Sign Language), apoi a punctat: „Însă în toate limbajele mimico-gestuale e acelaşi semn pentru Putin“, a spus Rebel Wilson, adăugând un gest fără echivoc - degetul din mijloc arătat pentru preşedintele rus Vladimir Putin.

„Dune“ - cel mai premiat, „Dog“ - cel mai bun film

Pelicula „Dune“ a cucerit cele mai multe trofee, cinci la număr, în cadrul celei de-a 75-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), dar marele câştigător este considerat filmul „The Power of the Dog“, regizat de Jane Campion, care a câştigat trofeele pentru „cel mai bun film“ şi „cel mai bun regizor“, scrie Variety.

Jane Campion nu a putut fi prezentă la gală iar actorul Benedict Cumberbatch, interpretul rolului principal din „The Power of the Dog“, a primit premiul în numele ei. Un alt absent notabil a fost Will Smith, care a câştigat premiul la categoria „cel mai bun actor“ pentru rolul din „King Richard“.

Benedict Cumberbatch, cu insigna în culorile Ucrainei. FOTO Profimedia

Stephen Graham, cu o panglică galben-albastru la rever. FOTO Profimedia

Vedeta TV Jessica Plumber a purtat cocarda ucraineană la decolteu, iar actriţa Millie Mackintosh - în talie. FOTO EPA EFE & Profimedia