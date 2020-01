Predicţii privind nominalizările la Oscar 2020: cine are cele mai mari şanse şi care ar putea fi surprizele

Nominalizările pentru cea de-a 92-a ediţie a galei de decernare a premiilor Oscar vor fi anunţate pe 13 ianuarie, iar ceremonia va avea loc pe 9 februarie, la Los Angeles. La fel ca anul trecut, evenimentul nu va avea o gazdă.



Filmele „The Irishman“, „1917“, „Joker“ şi „Once Upon a Time in Hollywood“ vor primi cele mai multe nominalizări la Oscar 2020, conform predicţiilor publicate de criticul de film al publicaţiei „The Hollwood Reporter“.



Pe lângă producţiile care s-au bucurat de apreciere la galele de până acum, expertul preconizează şi câteva surprize.



România se află pe lista scurtă la categoria Cel mai bun scurtmetraj graţie producţiei „Cadoul de Crăciun“, regizat de Bogdan Mureşanu. Rămâne de văzut dacă ţara noastră va primi şi o primă nominalizare la prestigioasele premii.



Iată predicţiile şi potenţialele surprize la cele mai importante categorii ale premiilor Oscar 2020:

Cel mai bun film

„Once Upon a Time in Hollywood“ (Sony)

„The Irishman“ (Netflix)

„1917“ (Universal)

„Parasite“ (Neon)

„Marriage Story“ (Netflix)

„Joker“ (Warner Bros.)

„Jojo Rabbit“ (Fox Searchlight)

„Ford v Ferrari“ (Fox)

„Knives Out“(Lionsgate)

„Uncut Gems“ (A24)

Surpriză: „The Two Popes“ (Netflix)

Cine ar trebui să primească o nominalizare: „Honey Boy“ (Amazon)

Cel mai bun regizor

Quentin Tarantino („Once Upon a Time in Hollywood“)

Martin Scorsese („The Irishman“)

Sam Mendes („1917“)

Bong Joon Ho („Parasite“)

Noah Baumbach („Marriage Story“)

Surpriză: Todd Phillips („Joker“)

Cine ar trebui să primească o nominalizare: Fernando Meirelles („The Two Popes“)

Cel mai bun actor în rol principal

Joaquin Phoenix („Joker“)

Adam Driver („Marriage Story“)

Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time in Hollywood“)

Taron Egerton („Rocketman“)

Robert De Niro („The Irishman“)

Surpriză: Antonio Banderas („Pain and Glory“)

Cine ar trebui să primească o nominalizare: Paul Walter Hauser („Richard Jewell“)

Cea mai bună actriţă în rol principal

Renée Zellweger („Judy“)

Scarlett Johansson („Marriage Story“)

Charlize Theron („Bombshell“)

Saoirse Ronan („Little Women“)

Awkwafina („The Farewell“)

Surpriză: Cynthia Erivo („Harriet“)

Cine ar trebui să primească o nominalizare: Florence Pugh („Midsommar“)

Cel mai bun actor în rol secundar

Brad Pitt („Once Upon a Time in Hollywood“)

Al Pacino („The Irishman“)

Joe Pesci („The Irishman“)

Tom Hanks („A Beautiful Day in the Neighborhood“)

Anthony Hopkins („The Two Popes“)

Surpriză: Taika Waititi („Jojo Rabbit“)

Cine ar trebui să primească o nominalizare: Shia LaBeouf („Honey Boy“)

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Laura Dern („Marriage Story“)

Scarlett Johansson („Jojo Rabbit“)

Margot Robbie („Bombshell“)

Nicole Kidman („Bombshell“)

Kathy Bates („Richard Jewell“)

Surpriză: Shuzhen Zhao („The Farewell“)

Cine ar trebui să primească o nominalizare: Julia Butters („Once Upon a Time in Hollywood“)

Cel mai bun scenariu adaptat

„The Irishman“ (Steven Zaillian)

„Jojo Rabbit“ (Taika Waititi)

„The Two Popes“ (Anthony McCarten)

„Joker“ (Todd Phillips & Scott Silver)

„Little Women“ (Greta Gerwig)

Surpriză: „Motherless Brooklyn“ (Edward Norton)

Cine ar trebui să primească o nominalizare: „Hustlers“ (Lorene Scafaria)

Cel mai bun scenariu original

„Once Upon a Time in Hollywood“ (Quentin Tarantino)

„Marriage Story“ (Noah Baumbach)

„Parasite“ (Bong Joon Ho & Jin Won Han)

„1917“ (Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns)

„Knives Out“ (Rian Johnson)

Surpriză: „Pain and Glory“ (Pedro Almodovar)

Cine ar trebui să primească o nominalizare: „The Last Black Man in San Francisco“ (Jimmie Fails, Rob Richert & Joe Talbot)

Cea mai bună animaţie

„Toy Story 4“ (Pixar)

„Frozen 2“ (Disney)

„How to Train Your Dragon: The Hidden World“ (Dreamworks)

„I Lost My Body“ (Netflix)

„Missing Link“ (United Artists Releasing)

Surpriză: „Funan“ (GKIDS) Cine ar trebui să primească o nominalizare: „Abominable“ (Universal) Cel mai bun documentar „American Factory“ (Netflix)

„For Sama“ (PBS)

„Apollo 11“ (Neon)

„Honeyland“ (Neon)

„Midnight Family“ (1091 Media) Surpriză: „Maiden“ (Sony Classics) Cine ar trebui să primească o nominalizare: „The Kingmaker“ (Showtime) Cel mai bun film internaţional „Parasite“ (Coreea de Sud)

„Pain and Glory“ (Spania)

„Les Miserables“ (Franţa)

„The Painted Bird“ (Cehia)

„Truth and Justice“ (Estonia)

Surpriză: „Corpus Christi“ (Poland)

Cine ar trebui să primească o nominalizare: „Portrait of a Lady on Fire“ (Franţa)