Predicţii Oscar 2019: cine va câştiga şi cine ar trebui să câştige în opinia criticilor

Votul membrilor Academiei Americane de Film s-a încheiat marţi după-amiază, iar în noaptea de duminică spre luni vom afla cine sunt câştigătorii Oscar 2019.

Va reuşi regizorul mexican Alfonso Cuarón o victorie istorică? Are oare Spike Lee vreo şansă reală? Glenn Close sau Olivia Colman? O privire peste lista cu predicţii Oscar 2019 ne-ar putea oferi câteva răspunsuri.

Criticii de film ai prestigioaselor publicaţii „Variety“ şi „The Hollywood Reporter“ au întocmit liste cu cine va câştiga şi cine ar trebui să câştige trofeele acordate de Academia Americană de Film. Ei vorbesc despre câteva posibile surprize, însă, având în vedere palmaresul pe care îl au deja unele filme, este greu de crezut că vor exista la cele mai importante categorii, notează News.ro

Predicţii Oscar 2019. Care va fi cel mai bun film

Cea mai importantă categorie a premiilor Oscar este şi cea mai imprevizibilă, însă pare că marea bătălie se dă între două titluri. În opinia majorităţii criticilor, trofeul pentru cel mai bun film ar trebui să meargă la drama alb-negru „Roma“, regizată de Alfonso Cuarón, însă nu este exclusă total nici o victorie a dramei cu accente comice „Green Book“, semnată de Peter Farrelly. Ambele şi-au adjudecat cele mai importante trofee în sezonul premiilor de la Hollywood.

„Roma“, producţie Netflix, este nominalizat la zece categorii Oscar 2019, după ce s-a impus la Festivalul de la Veneţia de anul trecut, unde a fost premiat cu Leul de Aur. Au urmat două Globuri de Aur (regie şi film în limbă străină), trei premii BAFTA, trofee din partea mai multor societăţii de critici de film, un premiu Goya, iar Cuarón a fost recompensat de Sindicatul Regizorilor Americani (DGA). La rândul lui, „Green Book“ a câştigat Globul de Aur şi trofeul Sindicatului Producătorilor Americani.

Totuşi, se pare că „Roma“ ar avea un avantaj în ochii membrilor Academiei prin faptul că dacă ar câştiga ar deveni primul film într-o limbă străină, dar şi prima producţie Netflix care primeşte Oscarul, iar în ultimii ani Academia a avut o afinitate sporită pentru a face istorie.

Tot 10 nominalizări a primit şi „The Favourite“ al lui Yorgos Lanthimos, care a fost, la rândul său, premiat la Veneţia, recompensat cu un Glob de Aur pentru interpretare feminină (Olivia Colman), şi, între altele, câştigător la premiile Gotham. Deci, nici tragicomedia nu poate fi exclusă din rândul filmelor cu mari şanse la Oscar.

Predicţii Oscar 2019. Alfonso Cuaron, cel mai bun regizor

Totuşi, în accepţiunea tuturor, cel mai bun regizor va fi, fără drept de apel, Alfonso Cuarón, ceea c ear însemna că Oscarul va merge pentru a cincea oară în şase ani la un cineaste Mexican. În plus, Cuarón are în palmare trofeele Globul de Aur, BAFTA şi DGA.

Şi aici însă există probabilitatea unei suprize rezervate lui Spike Lee, foarte apreciat pentru regia „BlacKkKlansman“. Criticii privesc şi din perspectiva în care Cuarón a mai câştigat Oscarul în urmă cu cinci ani, pentru „Gravity“, pe când Lee este pentru prima dată nominalizat pentru regie, iar membrii Academiei s-ar putea gândi să-i recompenseze pe ambii – Cuarón la Cel mai bun film şi Lee la Cel mai bun regizor.

Predicţii Oscar 2019. Bătălia pentru cel mai bun actor în rol principal se dă între Rami Malek şi Christian Bale

Cât priveşte cel mai bun actor în rol principal, două nume se distanţează din pluton, mai ales că Oscarul la această categorie a fost câştigat de 11 ori în ultimii 16 ani a mers către protagoniştii din filme biografice. Drept urmare, egipteanul Rami Malek este dat drept câştigător pentru interpretarea legendarului Freddie Mercury din „Bohemian Rhapsody“, însă opţiunile sunt împărţite când vine vorba despre cine ar trebui să câştige.

„Variety“ scrie că trofeul ar trebui să ajungă la Bradley Cooper, pentru „A Star Is Born“, în timp ce „The Hollywood Reporter“ îl consideră pe Christian Bale îndreptăţit să câştige pentru transformarea fabuloasă din „Vice“, unde îl portretizează pe fostul vicepreşedinte american Dick Cheney.

Iniţial, Bale era cotat cu cele mai mari şanse, însă predicţiile s-au schimbat după ce Malek a reuşit să se impună la premiile SAG şi BAFTA, la Globurile de Aur ambii fiind recompensaţi.

Dat fiind entuziasmul stârnit de „A Star is Born“ şi „Green Book“, nu pot fi excluşi din cursă nici Bradley Cooper, respective Viggo Mortensen, însă o victorie a unuia dintre ei ar fi de-a dreptul şocantă, preconizează criticii.

Predicţii Oscar 2019. Două veterane, marile favorite pentru rolul principal

Pentru cea mai bună actriţă în rol principal, „Variety“ şi „THR“ spun că Glenn Close va fi premiată pentru interpretarea din „The Wife“. Pe lângă faptul că face un rol de excepţie, veterana Hollywoodului este cea mai nominalizată actriţă care nu a câştigat niciodată, având şase „înfrângeri“ la activ, un motiv în plus pentru care criticii cred că a venit momentul ca Academia să-i facă dreptate. Însă va reuşi Close să traducă în victorie singura nominalizare primită de filmul „The Wife“? Există, totuşi, un precedent creat de Juliane Moore cu patru ani în urmă, cu „Still Alice“.

Criticii consideră însă că Olivia Colman ar trebui să fie premiată pentru „The Favourite“, ea fiind până de curând favorita. Există şi voci care o susţin pe Melissa McCarthy, pentru „Can You Ever Forgive Me?“.

Predicţii Oscar 2019. Păreri împărţite privind cei mai buni actori în roluri secundare

Asemeni lui Cuarón şi lui Malek, Mahershala Ali a dominat circuitul de premii la categoria Cel mai bun actor secundar, aşa că va fi premiat pentru rolul secundar din „Green Book“, precizează şi „Variety“ şi „THR“, însă ambele sunt de părere că Richard E. Grant („Can You Ever Forgive Me?“) merită să câştige Oscarul. Părerile sunt împărţite şi în vederea celei mai bune actriţe în rol secundar. Dacă „Variety“ spune că Regina King va fi premiată pentru „If Beale Street Could Talk“ şi că tot ea ar trebui să câştige, „The Hollywood Reporter“ o numeşte pe Amy Adams („Vice“) în ambele situaţii.

Câştigătorii celor 24 de categorii ale premiilor Oscar 2019 vor fi anunţaţi duminică seară, într-o gală care va avea loc la Dolby Theatre din Los Angeles. În România, ceremonia va putea fi urmărită în direct pe postul de televiziune Digi24, începând cu ora 02.00.

